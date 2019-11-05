В Уфе продолжают разыскивать Артема Мазова пропавшего с сыновьями: последние новости, что известно о ходе поисков

В Уфе и за ее пределами все еще продолжают искать 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями– пятилетним Вячеславом и восьмилетним Ильей. Напомним, что мужчина с детьми пропал 26 октября – сел за руль своей иномарки и уехал на ней в неизвестном направлении. Как ранее писала «Комсомолка», Мазов это сделал после серьезной ссоры со своей супругой, когда та сказала, что подает на развод. В канун пропажи он купил в магазине бельевую веревку, которая тоже пропала. В понедельник, 28 октября, в районе санатория «Речные зори»полицейские найдут автомобиль Мазова. Здесь и начнутся развернутые поиски уфимца с детьми.

ПОИСКИ В ВЫХОДНЫЕ

Семья как будто в воду канула – у правоохранителей в настоящий момент нет ни одной зацепки, которую можно было бы взять в разработку. Все праздничные выходные волонтеры вместе с полицейскими выходили на прочес местности. Но каждый день итог одинаков–без новостей. К слову, поиски проходят довольно тихо, развернутого штаба на местности нет, толпы волонтеров, соответственно, тоже. Добровольцы искали как возле санатория, где была найдена машина семьи, так и возле «Президент Отеля».

В понедельник, 4 ноября, поиски мужчины и детей вышли на новый уровень – их будут искать военнослужащие. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии, в поисковой операции будут участвовать 50 сотрудников ведомства и вертолеты.

- Росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

«СКЛОНЕН К СУИЦИДУ»

По одной из версии у Артема Мазова была депрессия из-за того, что супруга сообщила ему о предстоящем разводе. Более того собственный источник подтвердил «Комсомолке», что ранее пропавший не раз высказывался о суициде. По крайней мере, об этом рассказалаего жена Эльмира во время допроса.

- Прямых попыток зафиксировано не было, но он неоднократно высказывал мысли, что хочет покончить с собой. Опять же, это все со слов его супруги, - сказал источник.

Напомним, ранее жена высказывал об отклонениях в поведении мужа.

- У мужа есть отклонения, он мог это совершить, я уверена на 99 процентов. Я хотела развестись, он звонил, перед тем, как это сделать, и спросил меня, точно ли я уверена, что мы разводимся. Я ответила, что точно. Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет, я не знала, - заявляла ранее в интервью с журналистами Эльмира Мазова.

На днях прощения у Артема попросил и его отец Аркадий Мазов. Он обратился к сыну с телеэкрана.

- Дорогой сынок! Прости нас за то, что мы не помогли тебе разобраться в твоих семейных проблемах. Мы любим тебя, любим наших внуков! Не разрывай наши сердца этой страшной разлукой, - сказал пожилой мужчина.

ЕСЛИ ВЕРНЕТСЯ, ТО ИЗБЕЖИТ НАКАЗАНИЯ

Наряду с этим стало известно, что грозит Артему Мазову. В следкоме Башкирии прокомментировали, что мужчину освободят от уголовного наказания за свой поступок, если тот сам вернется домой.

Супруга все же надеется увидеть их живыми и предполагает, что вся эта история не больше, чем инсценировка, дабы напугать ее.

На своей странице во «Вконтакте» она благодарит всех помогающих и просит горожан быть внимательнее.

- Детей и мужа ещё не нашли, прошу, кто имеет хоть какую-то информацию, пишите или звоните в полицию. Если видите похожих, то фотографируйте. Спасибо за все, ходите волонтёрами, молитесь, за любую помощь. Я надеюсь, я молюсь, что все будет хорошо, - пишет женщина.

Отметим, что она изначально неохотно общалась с журналистами и общественностью и неохотно отвечала на звонки и сообщения.