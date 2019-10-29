2019-10-29T11:30:33+03:00
Общество

Пропавший с двумя детьми уфимец мог уйти из дома после поступка жены

Мужчину и мальчиков ищут уже третий день
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: с ориентировки МВД РБфото: с ориентировки МВД РБ
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Стало известно, из-за чего 37-летний уфимец мог забрать двух своих детей и уехать из дома. Напомним, в столице Башкирии и ее окрестностях продолжаются поиски без вести пропавших Артема Мазова и двух его детей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи.

Напомним, 26 октября после ссоры с супругой мужчина посадил своих сыновей в личный Kia Sorento и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о семье нет никаких известий. Вчера вечером пустой автомобиль обнаружили правоохранители. Машина стояла в лесу неподалеку от поселка Максимовка и садового товарищества «Речные зори». Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что накануне исчезновения мужчина купил моток веревки, который впоследствии пропал из дома. Возможно, Мазов взял его с собой. С утра волонтеры вновь приступили к поискам пропавших. Они прочесывают местные сады.

Тем временем появилась версия, из-за чего именно поругались супруги Мазовы накануне пропажи главы семейства. По данным источника ProUfu.ru, «ссора произошла из-за измены жены» – якобы мужчина не смог принять этот факт, забрал детей и ушел из дома. Издание также добавило, что на поиски уфимца с детьми выехала группа с оборудованием для сканирования воды. Вчера вечером следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, малолетних".

ИСТОЧНИК KP.RU

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