В Уфе руководительница банка выкрала 43 миллиона рублей, чтобы спасти своего смертельно больного отца

Громкая история с похищением 6,5 миллионов рублей из кассы уфимского филиала банка «Открытие» получила неожиданное продолжение. Как оказалось, у 39-летней старшего кассира Лилии Азнабаевой была сообщница – и не просто рядовая сотрудница банка, а управляющая филиалом! За два года подруги вынесли из банка 43,6 миллионов, надеясь, что в суматохе реорганизации банка никто не заметит недостачи. Позже выяснилось, что 39-летняя Лиана Латипова пошла на рискованное преступление чтобы спасти умирающего от онкологии отца.

«ХОТЕЛА ПОМОЧЬ ПОДРУГЕ»

Впервые об этой истории стало известно еще в конце июля 2019 года, когда сотрудники филиала банка «Открытие» не досчитались в кассе 6,5 миллионов рублей. Под подозрение сразу же попала старший кассир банка -39-летняя Лилия Азнабаева, и когда полицейские нагрянули на квартиру к женщине, она не стала отпираться и со слезами призналась, что действительно взяла деньги.

Сначала задержали Азнабаеву, лишь потом выяснилось, что у нее была сообщница

Следователей сразу насторожил тот факт, что Лилия постоянно меняла свои показания: то она якобы выносила деньги частями, то сразу вытащила всю наличность из кассы. А позже и вовсе поведала, что на преступление ее толкнула близкая подруга, которой срочно понадобились деньги по семейным обстоятельствам.

- Я думала, что она потом вернет долг, и я незаметно верну деньги в кассу, - рыдала кассирша на допросах.

Коллеги Лилии были в шоке: как могла тихая рассудительная женщина, 19 лет проработавшая в банковской сфере и дослужившаяся до главного экономиста, решиться на преступление?

Сомнения, что женщина действовала в одиночку, были и у следователей из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которые возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в особо крупных размерах». По первоначальным данным выходило, что кассир выносила частями деньги в течение двух месяцев, а за день до задержания из кассы забрала последний миллион. Вот только после внутренней проверки службы безопасности банка выяснилось, что пропала рекордная сумма – 43,6 миллионов рублей. Сразу стало ясно, что такой крупной недостачи руководство филиала просто не могло не заметить. Тут и вышли ниточки на руководителя отделения банка и по совместительству подругу Азнабаевой – Лиану Латипову.

ВЕРСИЯ №1: ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ

Год назад она побывала в Грузии

Следствию не составило труда выяснить, что деньги сообщницы выносили в течение двух лет – с января 2017 по июль 2019. Скрыть недостачу удавалось просто: сотрудницы банка закрывали вклады клиентов банка, преимущественно – пожилых людей, которые не пользовались личным кабинетом на сайте банка и не проверяли состояние своего счета. Таким образом, с закрытыми счетами остались более 50 вкладчиков, впрочем, в пресс-службе банка заверили, что финансовые интересы клиентов не пострадают.

Как сообщает издание «Медиакорсеть», ссылаясь на мнение лиц, работающих в банковской сфере, провернуть подобную аферу женщинам удалось из-за неразберихи, образовавшейся в результате реорганизации компании (в 2019 году банк «Открытие» и «Бинбанк» объединили – Ред.). Сообщницы могли понадеяться, что недостача денег спишется на системный сбой в программе банка, а потом распробовали вкус «легких» денег и втянулись в процесс.

ВЕРСИЯ № 2: ПОМОЧЬ БОЛЬНОМУ ОТЦУ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

Впрочем, сама Лиана Латипова утверждает, что решилась на преступление, чтобы помочь смертельно больному отцу. Как стало известно «Комсомолке», 72-летний Равиль Шаихов действительно болен раком. Благодаря собственным источникам нам удалось узнать, что в начале 2019 года у пенсионера обнаружили рак мочевого пузыря с метастазами в легкие и кишечник. У мужчины также имеются проблемы с мозговым кровообращением, простатой и сердцем.

Лиана жила с мужем, сыном и собакой

Судя по всему, Лиана Латипова действительно пыталась спасти своего близкого человека, и поэтому могла пойти на такой рискованный шаг. Сейчас эта версия рассматривается силовиками. Вполне возможно, что данное обстоятельство может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора в суде.

ПЕРЕЕХАЛИ НЕДАВНО

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты «Комсомолки» отправились в дом, где проживала Лиана со своим супругом, сыном и собакой.

В этом подъезде жила ЛианаФото: Эльвина АПАРИНА

Обыкновенный многоэтажный дом в центре Уфы не может похвастаться благоустроенным двором, удобной парковкой и «элитной» площадкой. На цокольном и первом этажах бурлит жизнь – здесь расположены бизнес-центр, частная клиника, кафе и барбершоп.

На 11-ом этаже застать никого не удалось: даже все соседи ушли на работу. За дверью квартиры, где проживает семья, раздался лишь собачий лай.

Удалось пообщаться лишь с соседкой снизу. Об истории с ворованными деньгами она не в курсе – сказала лишь, что соседи между собой общались и гадали, зачем к Латиповым приезжали полицейские.

- Обычная семья, мы с ними и не общались так-то. В современном мире это не принято, что ли. Переехали они сюда недавно – года два назад, квартиру купили сами, сразу же сделали ремонт, - рассказала Гузель М.

В квартире Лианы никого кроме собаки не оказалосьФото: Эльвина АПАРИНА

ПУТЕШЕСТВИЯ И ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ

Все страницы Лианы в социальных сетях давным-давно забыты – последние несколько лет женщина перестала выходить в сеть и выкладывать личные фотографии.

Зато яркими снимками пестрит «Инстаграм» сына женщины. Пятиклассник активно ведет социальную сеть и делится своей жизнью. Мальчик каждый год бывает на море – вот они в Геленджике, Грузии и даже Дубае. Более того, передвигается семья на дорогом японском внедорожнике с кожаным салоном и люком. Появились ли эти богатства у семьи на банковские деньги, или их заработали честным трудом, пока остается только гадать.

ОФИЦИАЛЬНО:

В МВД по Башкирии прокомментировали, что в отношении подруг-сообщниц возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Лилия Азнабаева по решению суда уже два месяца находится в следственном изоляторе. Вскоре эта участь, очевидно, ожидает и Лиану Латипову, в отношении которой в ближайшее время изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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