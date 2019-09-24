Сотрудница банка в Уфе похитила 43 млн рублей ради больного раком отца

Стали известны подробности похищения 43-х миллионов рублей из банка «Открытие» в Уфе. Напомним, речь идет о преступлении, совершенном двумя сотрудницами банка – 35-летней Лилией Азнабаевой и 39-летней Лианы Латиповой, заведующей филиалом банка.

Как сообщает издание «Медиакорсеть», Латипова могла похитить крупную сумму ради лечения своего отца. Мужчина давно страдает от онкологического заболевания. Пока это единственный возможный мотив преступления.

По данным следствия, 39-летняя Лиана Латипова, будучи управляющей офиса коммерческой организации, в течение двух лет – с января 2017 года по июль 2019 – совместно с Азнабаевой неоднократно похищала деньги из кассового узла. Сообщницы обеспечивали сокрытие недостачи с помощью закрытия вкладов клиентов банка. Всего были закрыты счета более 50 вкладчиков. За два года злоумышленницы смогли вынести 43,6 млн рублей. Азнабаеву задержали еще 23 июля, а теперь в деле появились новые подробности.

Расследование уголовного дела продолжается.