Кассирша банка из Уфы вместе с подружкой вынесла из кассы более 43 млн рублей

Дело сотрудницы банка «Открытие» Лилии Азнабаевой, которую 23 июля арестовали по обвинению в хищении из кассы организации 6,5 млн рублей оказалось совсем не простым - у нее нашлась сообщница.

Похоже, уфимка по объему украденного переплюнула известную на всю Россию Луизу Хайруллину. Однако, как удалось выяснить правоохранителям, столичная кассирша похищала деньги не одна. В МВД Башкирии заявили о новом фигуранте – управляющей отделения банка, которая была сообщницей Азнабаевой. Вместе они похитили сумму, в шесть раз превышающую ранее заявленную, а именно – 43,6 млн рублей.

У Лилии Азнабева могла быть подельница, которая ей помогала

По данным следствия, 39-летняя Лиана А., будучи управляющей офиса коммерческой организации, в течение двух лет – с января 2017 года по июль 2019 – совместно с Азнабаевой неоднократно похищала деньги из кассового узла. Сообщницы обеспечивали сокрытие недостач с помощью закрытия вкладов клиентов банка. Всего были закрыты счета более 50 вкладчиков. За два года злоумышленницы смогли вынести 43,6 млн рублей.

Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения новой обвиняемой. Напомним, ее сообщница, Лилия Азнабаева, была арестована еще 23 июля. Сейчас она находится в СИЗО. Примечательно, что тогда уфимка заявляла о том, что ее на преступление подтолкнула подруга. Теперь стало ясно, кого именно она подразумевала.

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