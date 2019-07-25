«Хочет выйти сухим из воды»: отец Луизы Хайруллиной расстроен громкими заявлениями зятя

Отца кассирши из Башкирии, укравшей 25 миллионов рублей, Рамиля Мулахметова расстроило поведение супруга дочери на федеральном телеканале.

Уфимский общественник Азамат Галин сдержал свое слово и перестал оплачивать услуги адвокатов, нанятых им для Луизы Хайруллиной, знаменитой башкирской кассирши, похитившей из банка 25 миллионов рублей. Все дело в громких заявлениях мужа женщины, который на всю страну сначала заявил – он игроман, который заставлял жену выносить деньги из кассы, а потом проигрывал их на спортивных ставках, а потом резко отказался от своих слов. Теперь Марат Хайруллин заявляет, что он – жертва обстоятельств, и все его признания – абсолютная ложь, сказанная под давлением защитников супруги.

- Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил – было с их слов, - запинаясь, зачитывал по бумажке наспех сочиненную речь мужчина в здании суда, когда ему переизбирали меру пресечения.

«МАРАТ ХОЧЕТ ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ»

Теперь тяжкое бремя по оплате адвокатов для дочери легло на плечи отца Луизы – Рамиля Мулахметова. Мужчина очень расстроен поступком зятя, и признается, что не представляет, где найдет такие деньги, ведь все свои сбережения он вложил в строительство дома для любимой дочери и внучек.

- Со мной Марат совсем не общается, не хочет даже разговаривать, да я и не настаиваю, - говорит Рамиль Фаязович. Он говорит, что не игроман. Я еще тогда, во время первого прямого эфира сказал – самый настоящий игроман, больной человек. Мать Марата тоже ничего объяснять не хочет – во всем винит Луизу, мол, сынок не причем, жена одна виноватая. Марат просто хочет выйти сухим из воды.

Мужчина тоже подозревает, что сейчас зять рассчитывает получить максимально мягкое наказание, выйти на свободу и развестись с женой, чтобы жить в свое удовольствие. Вполне возможно, и на припрятанные миллионы, если все же они не были оставлены в букмекерских конторах.

ДЕВОЧКИ ОТПРАВИЛИСЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Выяснять семейные отношения Рамилю Мулахметову некогда: мужчина занят воспитанием любимых внучек, на которых временно оформил опеку, а также ищет средства для оплаты адвокатов. С дочерью пока увидеться лично тоже не получается: только посылку в СИЗО передать, да мысленно поддерживать.

Зато у дочерей Луизы и Марата наконец появилась возможность насладиться настоящим детским отдыхом. Девочки отправились в детский лагерь, где, по словам детского омбудсмена Башкирии Миланы Скоробогатовой, психологи помогут им справиться с пережитым стрессом. А в сентябре девочки снова приступят к учебным занятиям, и главная задача педагогов будет – отгородить их от излишнего внимания и вопросов.

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