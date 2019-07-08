2019-07-08T23:13:31+03:00
Происшествия

Муж кассирши Луизы проиграл все украденные из банка 25 миллионов

Теперь он намерен просить денег у всех неравнодушных россиян
Рустем АХУНОВ
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Муж кассирши проиграл украденные деньгиМуж кассирши проиграл украденные деньги
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Супруг Луизы Хайруллиной проиграл в азартные игры все деньги, украденные женщиной из кассы.

О неожиданном повороте в громкой истории сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

Известно, что в скором времени мужчина поедет в Москву, чтобы поучаствовать в одной популярной телевизионной программе. В эфире он намерен попросить неравнодушных россиян помочь ему со сбором денег. Полученные средства Марат Хайруллин собирается вернуть банку, чтобы хоть как-то уменьшить тюремный срок, который грозит его супруге.

Напомним, что кассира, укравшего из отделения банка в Салавате, задержали в Казани вечером в четверг, 4 июля. Больше месяца Луиза Хайруллина, ее супруг Марат и две дочери скрывались после таинственного исчезновения с 25 миллионами рублей.

Сейчас женщина находится в одиночной камере уфимского СИЗО. По словам уфимского общественника Азамата Галина, вызвавшегося помогать кассиру, женщина чувствует себя нормально и не выглядит подавленной. Самому Галину начали сыпаться угрозы с требованием прекратить защищать Хайруллину.

Примечательно, что ее горе-муж находится на свободе. Временную опеку над детьми беглянки оформил отец Хайруллиной Рамиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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