Муж кассирши Луизы проиграл все украденные из банка 25 миллионов
Супруг Луизы Хайруллиной проиграл в азартные игры все деньги, украденные женщиной из кассы.
О неожиданном повороте в громкой истории сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.
Известно, что в скором времени мужчина поедет в Москву, чтобы поучаствовать в одной популярной телевизионной программе. В эфире он намерен попросить неравнодушных россиян помочь ему со сбором денег. Полученные средства Марат Хайруллин собирается вернуть банку, чтобы хоть как-то уменьшить тюремный срок, который грозит его супруге.
Напомним, что кассира, укравшего из отделения банка в Салавате, задержали в Казани вечером в четверг, 4 июля. Больше месяца Луиза Хайруллина, ее супруг Марат и две дочери скрывались после таинственного исчезновения с 25 миллионами рублей.
Сейчас женщина находится в одиночной камере уфимского СИЗО. По словам уфимского общественника Азамата Галина, вызвавшегося помогать кассиру, женщина чувствует себя нормально и не выглядит подавленной. Самому Галину начали сыпаться угрозы с требованием прекратить защищать Хайруллину.
Примечательно, что ее горе-муж находится на свободе. Временную опеку над детьми беглянки оформил отец Хайруллиной Рамиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Всю ночь не спал, готовлюсь к разговору со следователями»: отец сбежавшей с миллионами кассирши рассказал, как узнал о ее задержании
Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Уфа», с кем находятся дети Луизы Хайруллиной (подробнее)
«На них пальцем показывают, как на обезьянок»: отец Луизы Хайруллиной рассказал о детях кассирши
С девочками работают психолог и невролог (подробнее)
Кассиршу в СИЗО, детей – дедушке: что будет с Луизой Хайруллиной из Салавата
Женщина так и не сказала, где находятся украденные деньги (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU