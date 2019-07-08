2019-07-08T21:20:54+03:00
Общество

«Не выглядит подавленной»: общественник рассказал о состоянии кассира из Салавата в СИЗО

Азамат Галин пообщался с журналистами
Рустем АХУНОВ
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Уфимский общественник Азамат Галин рассказал о состоянии кассира-беглянки из БашкирииУфимский общественник Азамат Галин рассказал о состоянии кассира-беглянки из Башкирии
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Уфимский общественник Азамат Галин рассказал журналистам о состоянии кассира Луизы Хайруллиной.

Напомним, что в прошлую пятницу женщину, скрывшуюся с 25 миллионами рублей, поместили в уфимское СИЗО. Помогать женщине вызвался башкирский общественник и политолог Азамат Галин. Он рассказал mk.ru о состоянии матери двоих детей.

- Она не выглядит подавленной, но есть определенная растерянность. Сейчас она находится в одиночной камере, - сообщил Галин.

Также мужчина отметил, что прямо сейчас адвокаты не могут ответить на многие вопросы. В том числе, где находятся украденные деньги и сможет ли Хайруллина вернуть их банку, дабы смягчить наказание.

- Могу сказать одно, в этом деле не все так однозначно, - подытожил Галин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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