Как кассирша из Башкирии, похитив 25 миллионов, могла добраться до Казани

Пожалуй, каждый, кто следил за историей Луизы Хайруллиной, разочаровался в том, что ее задержали. Да еще и так близко – в соседней республике. Как они добрались до Казани, да еще и умудрились снять квартиру, не привлекая к себе внимания?

Добраться до столицы Татарстана из Салавата можно по двум путям – по трассе М-7 и М-5. Для начала нужно доехать до Уфы по трассе Уфа-Оренбург, заехать в нее и только потом выбрать, по какой дороге ехать дальше.

В столице Башкирии проблем нет – на въезде в город редко останавливает экипаж ДПС. А по городу, если ехать, не нарушая правил, ты тоже не интересен инспекторам. Возможно и то, что Хайруллины поехали в Казань на автобусе или нашли водителя через специальный сервис для поиска попутчиков. Нельзя исключать вероятность, что семья в Казань ехала раздельно, дабы не привлекать внимание.

По пути в Татарстан по трассе М-7 стоят экипажи ДПС, а также есть два поста. Досмотра серьезного на них нет, но если остановят, могут заглянуть в салон машины и посмотреть, все ли пристегнуты. Уверены, что в таких экстремальных условиях Хайруллины ехали более, чем аккуратно.

М-5 – еще проще, посты ДПС стоят здесь редко, а в Татарстане и вовсе начинаются населенные пункты, никаких постов там нет.

В некоторых СМИ появилась информация, что при съеме квартиры семьей у хозяйки жилья не возникло никаких вопросов к ним. Они ответили, что приехали посмотреть на город, сходить в аквапарк – и апартаменты сняли в соответствующем районе. От Чуйкова, 9 как раз недалеко от казанской «Ривьеры».

Напомним, что знаменитую кассиршу из Башкирии и ее семью задержали вечером 4 июля на съемной квартире в Казани. Их привезли в Уфу, где Луизу отправили в следственный изолятор, а ее супруга и дочерей отпустили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Всю ночь не спал, готовлюсь к разговору со следователями»: отец сбежавшей с миллионами кассирши рассказал, как узнал о ее задержании

Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Уфа», с кем находятся дети Луизы Хайруллиной (подробнее)

Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани

Полиция и ФСБ совместными усилиями устроили облаву (подробнее)

Кассиршу из Башкирии этапировали в СИЗО

Сыщики выясняют, куда Луиза Хайруллина спрятала деньги (подробнее)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей (подробнее)

Кассиршу в СИЗО, детей – дедушке: что будет с Луизой Хайруллиной из Салавата

Женщина так и не сказала, где находятся украденные деньги (подробнее)