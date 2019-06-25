2019-06-26T10:11:43+03:00
Происшествия

Стало известно, для чего у родных кассирши из Башкирии взяли образцы ДНК

Бывший следователь объяснил поступок полицейских
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
К близким сбежавшего кассира из Салавата пришли полицейскиеК близким сбежавшего кассира из Салавата пришли полицейские
Изменить размер текста:

Стало известно, для чего полицейские проводили обыски в домах близких родственников пропавшей кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной.

Напомним, что правоохранители сначала обыскали дом отца Луизы Рамиля Мулахметова, а потом нагрянули с обыском в квартиру, где проживает мать и брат Марата Хайруллина. Кроме флешек и блокнотов, в которых могли сохраниться какие-то данные, полезные для расследования уголовного дела, у родственников взяли образцы ДНК (защечные соскобы).

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник (бывший следователь), брать образцы ДНК у родственников – обычная практика. Чаще всего это делается, чтобы потом проверять по базам неопознанные трупы.

- Просто представьте, что через два-три года найдут скелетированный труп, как его опознавать? Как раз по взятым ранее образцам ДНК, - говорит собеседник. – Или уже какое-то обезображенное тело нашли, и нужно проверить его личность.

Также вполне вероятна версия, что семью Хайруллиных где-то видели, что они где-то останавливались, тогда экспертам нужно будет сравнить найденные образцы (волосы, слюна, потожировые следы) с имеющимися образцами ДНК.

Напомним, что старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину полицейские разыскивают с 27 мая: тогда женщина вынесла из кассы около 25 миллионов рублей, а после скрылась с мужем и дочками в неизвестном направлении. Семью Хайруллиных объявили в розыск, а против кассирши возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Почти месяц сотрудники правоохранительных органов отрабатывают все версии, куда могли подеваться Хайруллины, но пока нет никаких зацепок. Отец Луизы Рамиль Мулахметов уверен, что исчезновение дочери связано с криминалом, ведь ее супруг Марат был заядлым игроманом и имел огромные долги в банке. Обеспокоенный мужчина даже обращался за помощью к экстрасенсам, и те сообщили, что «женщины находятся в заложниках у боевиков, а супруг скрылся с деньгами».

Также 25 июня был обнаружен автомобиль, принадлежащий Хайруллиным. Припаркованную машину с комплектами постельных принадлежностей обнаружил в собственном гараже отец Луизы. Мужчина уверяет, что давно не заглядывал в гараж, поэтому не знал, что там происходит. Вполне возможно, что беглецы некоторое время скрывались в гараже, сейчас автомобиль забрали полицейские для проведения всех необходимых экспертиз.

Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан"

Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан"

- Сотрудники полиции в результате запланированного обыска нашли автомобиль, которым могла пользоваться семья Хайруллиных. Экспертами и следователями проведен тщательный осмотр автомобиля. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата». Расследование уголовного дела и розыск подозреваемой и её семьи продолжаются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробнее)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей (подробнее)

Как и куда могла исчезнуть кассирша из Башкирии, которая украла 25 млн? Изучаем черный рынок России

Чтобы сделать новые документы, семье Хайруллиных понадобилось бы несколько дней (подробнее)

«Могут и не найти никогда»: детективы считают, что шансы поймать укравшую 25 млн кассиршу стремятся к нулю

За месяц не появилось зацепок по делу Луизы Хайруллиной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение
У подножия горы «Торатау» пройдет театрализованное представление и концерт
В минздраве Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером, отказавшемся помогать больному
Концерт на День молодежи 2019 в Уфе: когда будет, кто приедет
Власти Башкирии потратят полмиллиарда на контейнеры для мусора
В Башкирии за решетку отправились члены террористической ячейки
Вы уже обустроили свой дачный участок?
В Башкирии засняли уникальную бабочку-колибри
В Уфе водитель на внедорожнике сбил 17-летнюю девушку
«Сними эту паклю»: поклонники раскритиковали новый имидж Ляйсан Утяшевой
Умер бывший председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин
Стало известно, где работает попавший в скандал фельдшер из Башкирии
В уфимском амфитеатре появился скалодром
На мосту через Белую в Уфе микроавтобус столкнулся с двумя иномарками, есть погибший
В Уфе временно закроют парковку возле Конгресс-холла
В Башкирии во время отпуска ранили солдата-контрактника
В Башкирии пропала 34-летняя Анастасия Зайцева
В Башкирии сильный ветер сдул автобусную остановку
«45 минут пытались вернуть к жизни»: в Башкирии утонул 18-летний парень
Власти Уфы назвали площадки, где можно резать баранов на Курбан-байрам
Житель Башкирии скончался из-за неверно поставленного диагноза
«Говорил всем, что уехал на рыбалку»: житель Башкирии застрелил своего брата, а потом заявил о его пропаже
В Башкирии разыскивают 72-летнего Зиннура Каюмова
В брошенной машине кассира из Башкирии нашли запас вещей
В профсоюзе медработников Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером скорой помощи