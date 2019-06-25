Стало известно, для чего у родных кассирши из Башкирии взяли образцы ДНК

Стало известно, для чего полицейские проводили обыски в домах близких родственников пропавшей кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной.

Напомним, что правоохранители сначала обыскали дом отца Луизы Рамиля Мулахметова, а потом нагрянули с обыском в квартиру, где проживает мать и брат Марата Хайруллина. Кроме флешек и блокнотов, в которых могли сохраниться какие-то данные, полезные для расследования уголовного дела, у родственников взяли образцы ДНК (защечные соскобы).

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник (бывший следователь), брать образцы ДНК у родственников – обычная практика. Чаще всего это делается, чтобы потом проверять по базам неопознанные трупы.

- Просто представьте, что через два-три года найдут скелетированный труп, как его опознавать? Как раз по взятым ранее образцам ДНК, - говорит собеседник. – Или уже какое-то обезображенное тело нашли, и нужно проверить его личность.

Также вполне вероятна версия, что семью Хайруллиных где-то видели, что они где-то останавливались, тогда экспертам нужно будет сравнить найденные образцы (волосы, слюна, потожировые следы) с имеющимися образцами ДНК.

Напомним, что старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину полицейские разыскивают с 27 мая: тогда женщина вынесла из кассы около 25 миллионов рублей, а после скрылась с мужем и дочками в неизвестном направлении. Семью Хайруллиных объявили в розыск, а против кассирши возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Почти месяц сотрудники правоохранительных органов отрабатывают все версии, куда могли подеваться Хайруллины, но пока нет никаких зацепок. Отец Луизы Рамиль Мулахметов уверен, что исчезновение дочери связано с криминалом, ведь ее супруг Марат был заядлым игроманом и имел огромные долги в банке. Обеспокоенный мужчина даже обращался за помощью к экстрасенсам, и те сообщили, что «женщины находятся в заложниках у боевиков, а супруг скрылся с деньгами».

Также 25 июня был обнаружен автомобиль, принадлежащий Хайруллиным. Припаркованную машину с комплектами постельных принадлежностей обнаружил в собственном гараже отец Луизы. Мужчина уверяет, что давно не заглядывал в гараж, поэтому не знал, что там происходит. Вполне возможно, что беглецы некоторое время скрывались в гараже, сейчас автомобиль забрали полицейские для проведения всех необходимых экспертиз.

Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан"

- Сотрудники полиции в результате запланированного обыска нашли автомобиль, которым могла пользоваться семья Хайруллиных. Экспертами и следователями проведен тщательный осмотр автомобиля. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата». Расследование уголовного дела и розыск подозреваемой и её семьи продолжаются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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