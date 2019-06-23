«Могут и не найти никогда»: детективы считают, что шансы поймать укравшую 25 млн кассиршу стремятся к нулю

Уже четыре недели полицейские ищут 35-летнюю кассиршу Луизу Хайруллину из башкирского города Салавата, которая пропала вместе со всей своей семьей и 25 миллионами рублей из банка. За почти месяц так и не появилось ни единой зацепки. Родные женщины уверены, что женщину похитили, а правоохранители считают, что она просто убежала, прихватив деньги. В том или ином случае шансы найти ее с каждым новым днем стремятся к нулю.

- Кража и побег, несомненно, были запланированы. И они к этому готовились, - цитирует частного детектива Владислава Иванова «Московский комсомолец». - Убегали на машине. В тот же вечер скрылись на автомобиле, потом пересекли границу, или с Казахстаном, или с Белоруссией. А далее могли вылететь в одну из европейских стран. Деньги, конечно, наличными не везли, их могли найти при прохождении контроля. Луиза Хайруллина работала в банке. Могла все досконально продумать, на какие карты или счета перевести деньги.

По словам детектива, кассирша со всей семьей легко могла улететь, например, в Канаду, или какую-нибудь восточноевропейскую страну. Также нельзя исключать, что она осела в среднеазиатской стране – Таджикистане или Узбекистане, так как там легко затеряться. Владислав Иванов считает, что вряд ли семья может прятаться в России. По большому счету, затеряться внутри страны можно только в Мордовии или на Алтае у староверов. Но вряд ли семья с 25 миллионами захотела бы жить в глухой деревне без электричества и прочих благ цивилизации.

Кассирша пропала вместе со всей семьей

Версия с успешным побегом подтверждается и тем, что граница с тем же Казахстаном весьма условная: на пункте пропуска предъявляешь только паспорт, и пограничники проверяют, есть ли запрет на выезд. Осмотр автомобилей поверхностный, в вещи никто не заглядывает. Это что касается легального прохождения границы, но ее при большом желании легко можно пересечь и нелегально. К тому же от Салавата до границы ехать примерно четыре часа. Учитывая, что у семьи Хайруллиных была фора в несколько часов – когда в банке обнаружили пропажу, они вполне уже могли находиться в другой стране. В самом Казахстане купить билеты на поезд или самолет по российским документам не составляет большой трудности. При должной подготовке Хайруллины могли улететь в любую точку мира.

- Я думаю, что правоохранительные органы уже отследили, каким образом они покинули страну, - продолжает детектив. – Эти данные, наверняка, уже есть. Просто эта информация не разглашается. Если Хайруллины очень умные, их могут и не найти никогда.

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