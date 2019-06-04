Появилась версия, как кассирше из Башкирии удалось вынести из банка 25 млн рублей

Уже целую неделю жители Башкирии горячо обсуждают историю кассирши из Салавата, которая умудрилась вынести из кассы Россельхозбанка около 25 миллионов в рублях, долларах и евро, после чего скрылась с семьей в неизвестном направлении. В самом банке до сих пор затрудняются назвать точную сумму, которая присвоила Луиза Хайруллина. Факт остается фактом: против женщины возбудили уголовное дело, и сейчас Луизу, ее супруга Марата и двух маленьких дочерей разыскивает полиция.

Конечно, всех интересует вопрос – как вообще в отделении банка в маленьком городе могла оказаться такая огромная сумма денег. В настоящий момент рассматривается два варианта: эти деньги могли внести на счет, или напротив, клиент банка написал заявление, чтобы снять с депозита нужную сумму. Работники банковской сферы считают, что в последнем случае Луиза Хайруллина сама могла написать такое заявление, обхитрив службу безопасности и старшего бухгалтера.

- В банке никогда не бывает столько наличности, такую сумму предварительно заказывают. Заявку подает владелец депозитного счета. Я вполне рассматриваю версию, что такую заявку могла подать сама кассирша, а служба безопасности почему-то не обратила внимания на заявленную сумму, - делится своим мнением человек, близкий к банковскому делу. - Купюры наверняка прошли инкассацию, есть их номера. Так что рано или поздно, когда семья начнет ими пользоваться, их местоположение вычислят, это всего лишь вопрос времени.

«КП-Уфа» решила побеседовать еще с одним экспертом в банковской сфере и задать ему вопросы, касающиеся грандиозной аферы.

Все таки версия, что Луиза тщательно планировала и подстроила преступление, оказывается более популярнойФото: Яна БАЗЕКИНА

Является ли эта сумма в 25 миллионов большой для Россельхозбанка?

- Сумма по меркам банка не является значительной, у Башкирского филиала РСХБ только сумма депозитов, размещенных частными лицами превышает 25 млрд рублей, так что основой ущерб понесенный банком - репутационный.

Почему в кассе отделения в маленьком городе находилась такая сумма в валюте и рублях?

- Причин может быть множество - кто-то из клиентов мог заказать в банке наличные средства , например снять со вкладов или подошел срок окончания депозита, или, наоборот, внесли средства для размещения на депозиты. Или в банке могли не инкассировать средства из кассы несколько дней.

Эти деньги могли быть застрахованы? Если нет, то почему?

- Существует даже специальный вид страхования банков от материального ущерба, нанесенного противоправными действиями сотрудников, но такое страхование является добровольным. Как правило, большинство крупных банков имеют такую страховку, но наличие такой страховки особо не афишируют.

Был ли Россельхозбанк застрахован от противоправных действий своих сотрудников - надо узнавать в самом банке.

Сложно ли попасть на работу старшим кассиром в банк? Проходят ли сотрудники периодическую проверку во время работы?

- Нет, без нареканий со стороны службы безопасности банка, на работу кассиром могут взять даже человека с незначительным опытом. Проверки со стороны собственной службы безопасности проходят постоянно.

Почему официальный ответ в банке могли готовить целую неделю?

- Полагаю, что банку сперва необходимо было завершить внутреннюю проверку инцидента, прежде чем выступать с официальным заявлением.

ОФИЦИАЛЬНО

- В отношении инцидента правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Банк оказывает всестороннюю поддержку правоохранителям в пределах полномочий, предоставленных законодательством, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Россельхозбанка».

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отец пропавшей кассирши не верит, что она похитила 25 млн рублей и подал заявление о пропаже всей семьи

Он предполагает, кто-то похитил его родственников (подробности)

Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробности)

«У них могут быть сообщники»: отставной полицейский рассказал про поиски кассира из Башкирии, сбежавшей с 23 миллионами

Поиски семьи Хайруллиных пока не дают никаких результатов (подробности)

Где может скрываться кассирша из Башкирии, присвоившая 23 млн рублей

Рассматриваем возможные варианты побега (подробности)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Выяснилось, что супруг кассира четыре года работал в разных банках (подробности)