«Присвоение - тяжкая статья»: адвокат объяснил, что грозит кассиру из Башкирии, скрывшейся с 23 миллионами

Громкая история с похищением 23 миллионов из кассы салаватского отделения «Россельхозбанка» старшим кассиром получила продолжение. Сегодня в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в отношении 35-летней сотрудницы банка возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сейчас Луизе Хайруллиной, в случае если ее вина будет доказана, грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

ПРИСВОЕНИЕ - ЭТО КОГДА ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАВЛАДЕВАЕТ ВВЕРЕННЫМИ ЕМУ ДЕНЬГАМИ

У большинства читателей «КП-Уфа» возник резонный вопрос: почему именно присвоение, а не кража. За комментарием мы обратились к адвокату, который объяснил все юридические тонкости.

- Присвоение – это когда должностное лицо, которое в силу своего служебного положения и должностных инструкций, имея доступ и право распоряжаться деньгами и другими материальными ценностями, завладевает ими без законных на то оснований. А кража – когда деньгами завладевает совершенно посторонний человек, не имеющий никакого отношения к ним в принципе. То есть, если старший кассир вынесла из кассы деньги – она не украла их, а присвоила, - уточнил адвокат Роман Петров. – Поскольку присвоение произошло в особо крупном размере, это тяжкая статья, поэтому условным сроком женщина не отделается. Ей грозит реальное уголовное наказание, а также серьезный штраф и запрет на право занимать определенные должности в течение определенного времени.

Напомним, что громкая история произошла в минувший понедельник, 27 мая. Старший кассир Луиза Хайруллина вынесла из банка около 23 миллионов рублей, а потом уехала со своим мужем и маленькими дочерьми в неизвестном направлении. Сейчас семейку разыскивают полицейские, а жители Башкирии с нескрываемым интересом следят за историей, искренне переживая за «семейство Оушенов». Например, общественный деятель Азамат Галин уже пообещал оплатить адвоката, если кассира все же поймают.

К АФЕРЕ ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

Есть версия, что к грандиозной афере семья Хайруллиных готовилась заранее. Например, выяснилось, что супруг Луизы - Марат Хайруллин с 2002 по 2005 годы работал в разных банках, где ремонтировал банкоматы. Мать мужчины также работала в "Сбербанке", а отец трудился в частном охранном агентстве. Так что как налажена банковская деятельность изнутри - супруги знали не понаслышке.

А вот в 2017 году Марат взял кредит на сумму более миллиона рублей, но выплатить его так и не смог. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, так что огромный долг супруга также мог сподвигнуть Луизу на преступление.

Кроме самой беглянки и ее мужа полиция Салавата объявила в розыск двух дочерей: составлены ориентировки на 8-летнюю Елену и 12-летнюю Регину Хайруллиных. Школьницы проживали в доме по улице Карима. откуда ушли 28 мая и пропали.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении детей, обратиться в ОМВД по Салавату.