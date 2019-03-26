Уфимская экс-дознавательница, изнасилованная своими начальниками, попала в больницу

23-летняя экс-дознавательница из Уфы, обвинившая своих начальников в изнасиловании, снова оказалась в больнице.

Ранее «Комсомольская правда - Уфа» писала о том, что Гузель С. (имя изменено – ред.) судится с МВД Башкирии, поскольку считает, что из полиции ее уволили совершенно несправедливо и необоснованно. Напомним, что в начале января завершилась служебная проверка в отношении дознавательницы и ее коллеги. Обеих с позором уволили из органов за поступок, «порочащий честь и достоинство мундира», а точнее – за распитие алкоголя на рабочем месте.

Вот только сама Гузель уверена, что является пострадавшей стороной, и увольнять ее просто не за что. 19 февраля она обратилась с иском в суд, но заседания регулярно переносились по тем или иным причинам.

Наконец, сегодня, 26 марта, стало известно, что производство по гражданскому делу и вовсе приостановлено - истица оказалась в больнице, и не может присутствовать на судебных заседаниях. Что именно произошло с экс-дознавательницей, пока неизвестно. Информацию подтвердили и в Верховном суде Башкирии, уточнив, что и судья, который ведет дело, также пока находится в отпуске.

На больничной койке Гузель С. оказывается уже не в первый раз. Сразу после заявления об изнасиловании, девушку госпитализировали в один из уфимских госпиталей, где она находилась почти два месяца. Адвокат девушки тогда заявил, что ее подзащитная пережила не только физические истязания, но и серьезную психологическую травму, и нуждалась в помощи психологов.

Напомним, что эта скандальная история произошла в ночь на 31 октября: тогда в здании миграционной службы по уфимскому району трое высокопоставленных полицейских жестоко избили и изнасиловали свою молодую коллегу. 23-летняя дознавательница на следующее утро написала заявление в Следственный комитет, а МВД провело собственную служебную проверку, по результатам которой офицеры были уволены из органов за «поступок, порочащий честь мундира». Сейчас экс-полицейским предъявили окончательное обвинение.

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