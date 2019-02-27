Суд оставил под стражей Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы

Сегодня, 27 февраля, Советский районный суд Уфы продлил на два месяца арест одного из обвиняемых в громком деле о групповом изнасиловании в уфимском отделе полиции. Бывший начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев останется в СИЗО до конца апреля.

Во время заседания в здании суда были предприняты усиленные меры безопасности. Родственников и журналистов не подпускали к обвиняемому. Собравшиеся смогли лишь выкрикнуть пару фраз в его сторону.

Адвокаты после объявления решения заявили, что обжалует его в Верховном суде.

Двумя днями ранее суд продлил арест его бывшему коллеге, экс-начальнику уфимского райотдела МВД по Башкирии Эдуарду Матвееву. Он также будет дожидаться суда в следственном изоляторе до 30 апреля. О том, будет ли дело передано в суд к тому времени, пока неизвестно - следком хранит упорное молчание.

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