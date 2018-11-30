В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились новые результаты экспертизы

Результаты экспертизы ДНК показали, что на теле изнасилованной 23-летней дознавательницы из Уфы нашли следы всех трех обвиняемых полицейских.

Информация появилась в одном из анонимных телеграм каналов. Источник сообщает, что на теле пострадавшей 23-летней дознавательницы нашли следы ДНК всех трех предполагаемых участников пьянки в миграционном отделе МВД Башкирии по Уфимскому району. Ранее сообщалось, что сыщикам удалось обнаружить следы только одного обвиняемого – Павла Яромчука. По всей видимости, следователи провели более тщательное расследование происшествия, результаты которого можно будет использовать против Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева.

Помимо этого стало известно предполагаемое время изнасилования девушки – промежуток от 19 до 21 часа.

Собственные источники «Комсомолки», близкие к расследованию уголовного дела, информацию о результатах экспертизы пока не подтверждают.

Ранее адвокаты Салавата Галиева предоставили «Комсомолке» видеозаписи, на которых их подзащитный заходит в одном из уфимских ресторанов в 21:22.

Напомним, что в конце октября всем трем мужчинам, подозреваемым в изнасиловании дознавательницы, продлили арест до конца 2018 года. Тогда же всех троих экс-полицейских переквалифицировали в статусе – они стали обвиняемыми. Сейчас мужчины находятся в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юрист изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ситуацию

Женщина сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого» (подробней)

Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

Родственники изнасилованной полицейской: На пьянку Гузель и ее подругу привезли на служебной машине

Журналисты «КП» продолжают расследование, как высокопоставленные полицейские в Уфе надругались над своей подчиненной (подробнее)