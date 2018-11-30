2018-11-30T12:33:15+03:00
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились новые результаты экспертизы

На теле девушки нашли частницы ДНК участников пьянки
Рустем АХУНОВ
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В деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД появилась информация о результатах экспертизы ДНКВ деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД появилась информация о результатах экспертизы ДНК
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Результаты экспертизы ДНК показали, что на теле изнасилованной 23-летней дознавательницы из Уфы нашли следы всех трех обвиняемых полицейских.

Информация появилась в одном из анонимных телеграм каналов. Источник сообщает, что на теле пострадавшей 23-летней дознавательницы нашли следы ДНК всех трех предполагаемых участников пьянки в миграционном отделе МВД Башкирии по Уфимскому району. Ранее сообщалось, что сыщикам удалось обнаружить следы только одного обвиняемого – Павла Яромчука. По всей видимости, следователи провели более тщательное расследование происшествия, результаты которого можно будет использовать против Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева.

Помимо этого стало известно предполагаемое время изнасилования девушки – промежуток от 19 до 21 часа.

Собственные источники «Комсомолки», близкие к расследованию уголовного дела, информацию о результатах экспертизы пока не подтверждают.

Ранее адвокаты Салавата Галиева предоставили «Комсомолке» видеозаписи, на которых их подзащитный заходит в одном из уфимских ресторанов в 21:22.

Напомним, что в конце октября всем трем мужчинам, подозреваемым в изнасиловании дознавательницы, продлили арест до конца 2018 года. Тогда же всех троих экс-полицейских переквалифицировали в статусе – они стали обвиняемыми. Сейчас мужчины находятся в СИЗО.

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