2018-11-02T14:35:46+03:00
Происшествия

Появились результаты ДНК-экспертизы дознавателя из Уфы

Биоэкспертиза подтвердила факт полового контакта между потерпевшей и одним из подозреваемых
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Появились новые подробности в шокирующей истории с изнасилованием тремя полицейскими своей 23-летней коллеги. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, стали известны результаты биоэкспертизы, проведенной в отношении потерпевшей.

Факт полового контакта подтвердился: на теле молодой дознавательницы были обнаружены следы биоматериала, принадлежащие одному из подозреваемых: 34-летнему начальнику миграционной службы по Уфимскому району Павлу Я. Ранее «КП-Уфа» сообщали, что у 23-летняя Гузель диагностированы множественные повреждения и разрывы тканей.

Напомним, что супруга самого Павла Я. утверждает, что ее муж не может быть причастен к изнасилованию. Во-первых, в ту ночь он ночевал дома. Во-вторых, у него был принцип - не употреблять алкоголь во время службы. И в-третьих, он вообще вряд ли был близко знаком с самой Гузель. Пока доводы женщины рассыпаются, словно карточный домик.

Напомним, что прямо сейчас в Кировском районном суде Уфы проходит заседание, на котором избирается мера пресечения в отношении уже бывших офицеров полиции.

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