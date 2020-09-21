Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

На похороны погибшей женщины пришли не только односельчане, но и муж, которого родные обвиняют в издевательствах

Минувшая неделя в Башкирии отметилась большим количеством ДТП и несчастных случаев, в которых погибли или серьезно пострадали люди. Только за неделю дорожно-транспортные происшествия унесли жизнь 17 человек, включая маленьких детей и молодых людей. Вспомним самые громкие происшествия, которые обсуждала вся республика.

ДВОИХ ЭЛЕКТРИКОВ УБИЛО УДАРОМ ТОКА

15 сентября в Бирском районе Башкирии произошел несчастный случай, унесший жизнь двух электриков. 33-летние рабочие ремонтировали трансформатор электрической подстанции рядом с деревней Кандаковка, но в какой-то момент нарушили технику безопасности и получили мощный удар током. Оба электрика погибли на месте. По факту несчастного случая следователи сейчас проводят проверку, выясняя – соблюдались ли все условия безопасности труда.

МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ «ЛАДЫ» СБИЛ ТРЕХ ПЕШЕХОДОВ

В ночь на 19 сентября в деревне Байназарово Бурзянского района молодой парень за рулем ВАЗ-2112 сбил трех пешеходов, идущих вдоль обочины. От полученных травм 28-летняя девушка погибла на месте аварии, двое других пешеходов - 35-летний мужчина и его 24-летняя спутница - отделались ушибами и переломами. Сам 20-летний горе-водитель поспешил скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан дородными полицейскими. От медосвидетельствования юноша отказался, сейчас по факту смертельного наезда начато разбирательство.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОСТРАДАЛА В АВАРИИ С «КАМАЗОМ»

Еще одно серьезное ДТП произошло в ночь на 20 сентября в Баймакском районе Башкирии. На трассе Магнитогорск – Ира столкнулись попутные «Шевроле Круз» и ВАЗ-2110, после чего оба автомобиля отбросило на встречный «КамАЗ». В результате аварии 23-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия. В отечественном автомобиле находилась многодетная семья – муж, жена и четверо малолетних детей. Все они получили травмы и ушибы, а 27-летней женщине и двухлетней девочке понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту аварии начато расследование. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства рокового столкновения.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ СКОНЧАЛАСЬ В РЕАНИМАЦИИ ПОСЛЕ ПОБОЕВ МУЖА

В четверг 17 октября в селе Иглино простились с многодетной матерью, скончавшейся в реанимации из-за черепно-мозговой травмы. Как рассказали родственники 32-летней женщины, ее часто избивал второй муж, но Альбина боялась обращаться в полицию и молча терпела издевательства супруги. В итоге мужчина в очередной раз поднял руку на жену, и та оказалась в больнице в коме, где и умерла, не приходя в сознание. Муж Альбины утверждает, что он не причем, и жена сама упала и ударилась головой. Сейчас по данному случаю проводится доследственная проверка.

ПОД УФОЙ НАШЛИ ТРУП ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНЫ В ОКРОВАВЛЕННОЙ ПРОСТЫНЕ

Печально завершились поиски пропавшего 56-летнего мужчины: его окровавленный труп, замотанный в простыню, обнаружили в лесу под Уфой, неподалеку от деревни Глумилино. На теле убитого криминалисты насчитали 4 глубокие раны, а сам труп был спрятан в кустах и прикрыт сверху мусорным мешком.

С убитым мужчиной жестоко расправились его собутыльники. 9 сентября мужчина пришел в гости к своему приятелю и его родному брату. Дружеская попойка вскоре переросла в ссору, а в какой-то момент 33-летний хозяин дома с ножом набросился на своего гостя, а его брат наносил удары ножницами. После расправы они наспех смыли кровь и поспешили избавиться от тела.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оба подозреваемые были уже раньше судимы и сейчас дали признательные показания, - добавил собеседник «Комсомолки».