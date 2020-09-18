Источник «КП-Уфа» рассказал подробности группового смертельного случая

Появились подробности группового смертельного случая в Башкирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны личности двух электромонтеров из Бирска, которые погибли во время работы с трансформатором.

Напомним, что жуткий случай произошел в Бирском районе республики днем 15 сентября. Двое 33-летних электромонтера проводили ремонт подстанции в поле вблизи села Кандаковка, и, по неизвестным пока причинам, получили мощный удар током. К сожалению, мужчины скончались на месте. По данным собственного источника «КП-Уфа», погибшими оказались жители Бирска Виктор К. и Салават И., им было всего по 33 года. У последнего осталась супруга с детьми.

Сейчас специалисты Гострудинспекции и Следкома Башкирии устанавливают все обстоятельства страшного происшествия.