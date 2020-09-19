Парень на "Ладе" сбил троих пешеходов в Башкирии, 28-летняя девушка погибла

Фото: УГИБДД по Башкирии

Трое пешеходов попали под колеса легкового автомобиля в Башкирии. Наезд произошел поздно ночью на улице Салавата Юлаева в деревне Байназарово Бурзянского района. 28-летняя девушка погибла на месте аварии, двое других пешеходов - 35-летний мужчина и 24-летняя девушка - получили травы.

Водитель после ДТП скрылся, его установили и задержали позже. Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, им оказался 20-летний парень на ВАЗ-2112. Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование.

По факту случившегося ведётся разбирательство.