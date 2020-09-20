В Башкирии многодетная семья пострадала в аварии с «КамАЗом»

Фото: скриншот видео от региональной Госавтоинспекции

Еще одно серьезное ДТП с грузовиком, в котором пострадали взрослые и дети, произошло в ночь на 20 сентября в Баймакском районе Башкирии.

По предварительным данным, на трассе Магнитогорск – Ира столкнулись попутные «Шевроле Круз» и ВАЗ-2110, после чего оба автомобиля отбросило на встречный «КамАЗ». В результате аварии, как сообщает региональная Госавтоинспекция, 23-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия. В отечественном автомобиле находилась многодетна семья – муж, жена и четверо малолетних детей. Все они получили травмы и ушибы, а 27-летней женщине и двухлетней девочке понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту аварии начато расследование. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства рокового столкновения.

Напомним, что еще одно смертельное ДТП, унесшее жизнь целой семьи, произошло накануне вечером в Белорецком районе. Там на крутом спуске водитель «Фольксвагена Поло» потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик «Ман». В итоге водитель, его 27-летняя жена, трехлетняя дочь и пятилетний сын скончались на месте аварии. Семья возвращалась домой из уфимского аэропорта, куда они ездили забирать отца семейства, вернувшегося в Башкирию из Москвы, где он работал вахтовым методом.