Мужчину резали ножом и ножницами, из-за чего он истек кровью

В Башкирии трагедией завершились поиски пропавшего 56-летнего мужчины: его окровавленный труп, замотанный в простыню, обнаружили в лесу под Уфой, неподалеку от деревни Глумилино. На теле убитого криминалисты насчитали 4 глубокие раны, а сам труп был спрятан в кустах и прикрыт сверху мусорным мешком.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», с убитым мужчиной жестоко расправились его собутыльники. 9 сентября мужчина пришел в гости к своему приятелю и его родному брату. Дружеская попойка вскоре переросла в ссору, а в какой-то момент 33-летний хозяин дома с ножом набросился на своего гостя, а его брат наносил удары ножницами. После расправы они наспех смыли кровь и поспешили избавиться от тела.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оба подозреваемые были уже раньше судимы и сейчас дали признательные показания. С места происшествия изъяты нож и ножницы, - добавил собеседник «Комсомолки».