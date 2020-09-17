«Муж обещал прийти на похороны»: в Башкирии простятся с матерью, которую избили до комы

Со стороны семья казалась любящей и благополучной, но что творилось внутри, соседи все равно догадывались

В Башкирии провожают в последний путь 32-летнюю Альбину Е., мать троих детей, которая скончалась на днях в реанимации от серьезной черепно-мозговой травмы. Напомним, что в разговоре с «Комсомолкой» в гибели молодой женщины ее бывшая свекровь обвинила ее второго супруга, который постоянно избивал Альбину, несмотря на присутствие в доме двухгодовалого сына. В последний раз тиран избил женщину до комы - ее увезли в реанимацию, где Альбина скончалась, не приходя в сознание. Сам же супруг уверяет, что жена всего лишь упала и ударилась головой. Бывшая свекровь Альбины написала заявление в полицию и теперь все родственники женщины надеются на возбуждение уголовного дела.

Альбину похоронят в селе Иглино, где она проживала последние годы. Как сообщила сестра погибшей, на похороны собирается прийти и ее супруг. Мужчина уверяет, что он ни в чем не виноват, жену любил, пылинки сдувал, поэтому имеет право проститься с ней.

- Муженек обещал прийти на похороны. Посмотрим, как он собирается смотреть всем в глаза, - добавила родственница погибшей.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Альбины Е.