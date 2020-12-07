Зимние каникулы 2021 для школьников в Башкирии: когда начинаются, до какого числа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В министерстве образования Башкирии объяснили родителям и школьникам, когда начнутся зимние каникулы и до какого числа они продлятся.

Напомним, что 7 ноября в Башкирии началось дистанционное образования для некоторых школьников – очно занимались лишь выпускники и учащиеся с 1 по 5 классы. Власти республики пошли на такие малоприятные меры из-за угрозы распространения коронавируса. В таком режиме обучение продолжалось целый месяц – до 7 декабря. Разумеется, что нашлись родители, которые как поддерживали, так и выступали против дистанционного обучения. В некоторых случаях доходило до того, что обеспокоенные качеством дистанционного обучения взрослые выходили на одиночные пикеты.

КОГДА НАЧНУТСЯ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2021 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАШКИРИИ

Тем не менее, закончится школьный учебный год для всех ребят в привычном очном формате обучения. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, что в этом году зимние каникулы для школьников начнутся 30 декабря.

Сейчас остается неизвестным, будут ли власти республики продлевать зимние каникулы школьников, и выйдут ли они сразу на очное обучение. По предварительной информации, зимние каникулы для школьников в Башкирии продлятся до 11 января. Айбулат Хажин сообщил, что о любых изменениях в графике обучения родителей и учеников предупредят заранее. В непростых условиях пандемии коронавируса нельзя исключать сценарий весны 2020 года, когда дети перешли на «дистант» сразу после отдыха в марте.

Ранее «КП-Уфа» публиковала календарь учителя на 2020-2021 годы, в котором также обозначены примерные даты школьных каникул и праздничные дни.