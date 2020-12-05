«Очень страшный момент»: родители школьников из Башкирии просят отменить очное обучение

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На странице главы республики Радия Хабирова сегодня, 5 декабря, появилась жалоба родителей школьников. Жители региона просят главу пересмотреть решение о выходе на очное обучение, аргументируя это тем, что сейчас самый пик наступления коронавируса.

– Прошу вас пересмотреть решение о выходе с дистанционного обучения на очное. Наступил второй пик коронавируса, количество зараженных растет каждый день, у нескольких моих знакомых положительные тесты на COVID-19. Ситуация остается более-менее "стабильной" из-за того, что старшеклассники занимаются дома. Если все снова начнут ходить в школы, то в них снова могут начаться вспышки заболеваемости, – обратился к руководителю Башкирии Алекс Готов.

Житель региона также задался вопросом, почему детей отправляют на очное обучение, когда ежедневно регистрируется по 140-150 человек в день, тогда как при 20-30 ежесуточных заболевших, дети сидели дома.

– У многих детей дома живут пожилые бабушки и дедушки, которые переносят вирус сложнее, мы подвергаем их риску заразиться. Также хочу упомянуть то, что многие школы не соблюдают санитарные нормы по борьбе с COVID-19, даже элементарное ношение масок. И есть огромная вероятность того, что зараженных станет еще больше – отметил он.

К обращению присоединились еще несколько жителей республики, которые также попросили не переводить детей с дистанционного обучения, опасаясь, что ситуация в Башкирии станет еще хуже.

– Радий Фаритович, пожалуйста, не переводите детей на очное обучение. Сейчас очень страшный момент. В каждой семье где есть школьники, есть и пожилые люди, и беременные женщины. Почему, когда у нас было мало людей [заболевших], детей держали дома? И выпускников лишили праздника, а сейчас что: рост больных и школы открываете! И рестораны на Новый год [открытые], для чего это всё? После Нового года совсем плохо станет, врачей пожалеть надо и огородить детей, – написала Ксюша Каримова

Представитель минобра Башкирии Жанна Миникеева в ответ на просьбы напомнила, что школы возвращаются к очному обучению 7 декабря, заверив, что в учреждениях будут соблюдаться все необходимые меры.

– Напоминаем, что родители вправе обратиться в школу с заявлением об организации дистанционного обучения ребенка. В таком случае администрация школы предложит варианты организации дистанционного обучения для ребёнка с учётом технических и кадровых ресурсов школы, – отметила она.