В Башкирии школьников все же отправили на дистанционное обучение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии введено частичное дистанционное обучение в школах. Решение было принято на оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Вернутся к привычной по весне 2020 года программе обучения школьники в целях безопасности. Власти республики посчитали, что переход на «дистанционку» поможет сдержать COVID-19.

В следующий понедельник, 9 ноября, в школы Башкирии отправятся только учащиеся с 1 по 5, а также 11 классы. Остальные - 6-10 классы - будут заниматься по программе дистанционного обучения в Башкирии. Такой режим продлится как минмиум до 22 ноября.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, Радий Хабиров не исключал возможность перехода ребят на дистанционное обучение. Он честно признался, что не хочет подписывать такой указ, но без него эпидемиологическая ситуация в Башкирии может ухудшиться.

Ранее в Минобре республики сообщали, что на удаленное обучение переходят студенты вузов Башкирии.