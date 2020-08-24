В Башкирии опубликован календарь на 2020-21 учебный год у школьников

Календарь

В Башкирии составлен календарь на 2020-21 учебный год у школьников с расписанием праздников и каникул. Его опубликовал журнал «Учитель Башкортостана».

Согласно календарю, у первоклашек будет 33 учебные недели, у школьников со 2 по 8, а также десятого классов 35 недель, а у 9 и 11 классов 34 недели.

Осенние каникулы продлятся 10 дней – с 26 октября по 4 ноября, зимние – 14 дней – с 31 декабря по 13 января, весенние – 7 дней – с 29 марта по 4 апреля.

В общей сложности первые классы отдохнут 137 дней, 2-8 и 10 классы – 124 дня, а 9 и 11 классы – 130. Праздничными выходными днями без учета каникул у детей отмечены День Башкирии (11 октября), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая).