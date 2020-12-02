В Башкирии все школьники вернутся к очному режиму учебы

Дистанционное образование у школьников закончится 7 декабря

В Башкирии с 7 декабря все школьники вернутся к очному режиму учебы. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел глава республики Радия Хабиров. Об этом cообщила пресс-служба его администрации.

По мнению властей региона, ситуация с COVID-19 стабилизировалась, поэтому учащихся можно возвращать за парты. Изначально с этой инициативой выступило Министерство образования Башкирии. Предложение поддержал местный Роспотребнадзор. Хабиров поручил Контрольному управлению проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.

Напомним, по решению оперштаба Башкирии с 9 ноября по 6 декабря ученики 6-10 классов находятся на удаленке, остальные посещают школы в обычном режиме. 27 ноября власти республики разрешили вернуть за парты всех школьников в тех районах и городах, где наблюдается невысокий уровень заражаемости коронавирусом.

Тем временем в республике второй день подряд удерживается рекордный прирост инфицированных COVID-19 за сутки - 142 человека.