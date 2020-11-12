Жители города в Башкирии взбунтовались против дистанционного обучения

В Башкирии часть школьников учится в дистанционном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Бирске местные жители взбунтовались против дистанционного обучения у школьников. 8 ноября горожане провели два одиночных пикета. Таким образом они выразили свою солидарность Всероссийской акции «За детей, против дистанционки».

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, полицейские узнали о публичных мероприятиях через социальные сети – одна из групп «ВКонтакте» вела прямую трансляцию.

При проверке стало известно, что пикеты проходили в городском парке и возле здания Управления образования Бирского района. Их участниками стали преподаватель истории и безработная местная жительница. Они держали перед собой плакаты, на которых были написаны критические лозунги о том, что удаленное обучение скажется на развитии детей, а коронавирус не повод для введения ограничений.

Напомним, в Башкирии школу посещают только 1-5 и 11 классы. Остальные учатся дистанционно.