Роспотребнадзор Башкирии оценил угрозу заражения птичьим гриппом

По данным эксперта, вся продукция на прилавках магазинов Башкирии безопасна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угрозы заражения птичьим гриппом в Башкирии нет. Такое заявление сделала руководитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак. По ее словам, вспышка инфекции на предприятии в Уфимском районе ликвидирована.

- Благодаря своевременной и четкой работе всех ведомств правительства республики мы предотвратили переход заболевания на человека, - сказала Казак.

Также руководитель надзорного органа отметила, что на прилавках магазинов в Башкирии нет зараженной продукции, однако правилами термической обработки жителям республики пренебрегать все же не стоит, отметила Казак.

Напомним, вспышка на «Птицефабрике «Башкирская» была зарегистрирована 10 августа. Накануне сотрудники предприятия сообщили об увеличении падежа птицы. Вся зараженная курица была уничтожена, а в Уфимском районе был введен карантин.

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