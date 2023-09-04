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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:24

Под Уфой полностью ликвидировали поголовье птицефабрики, где нашли птичий грипп

Власти Башкирии заявили о полной ликвидации кур на птицефабрике под Уфой
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
На птицефабрике под Уфой ликвидирован очаг птичьего гриппа

На птицефабрике под Уфой ликвидирован очаг птичьего гриппа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель госкомитета республики по ветеринарии Азат Зиганшин заявил о ликвидации всех кур на птицефабрике под Уфой. Все поголовье сожгли в специально отведенных местах и на данный момент проводится санитарная обработка в здании фабрики.

- Столкнулись мы с тем, что на птицефабрике «красный очаг» возник, 10 дней там практически жили ветеринары, занимались отчуждением поголовья. Сегодня поголовье все, продукция, отчуждена и уничтожена. Сейчас проводятся дезинфекционные работы, очаг можно сказать, купирован. Наша задача – не допустить рисков распространения по республике. Ветеринарная служба готова, - подчеркнул Азат Зиганшин.

Напомним, в начале августа стало известно, что на птицефабрике «Башкирская» был обнаружен очаг птичьего гриппа. Всю птицу уничтожили, а само предприятие не будет поставлять продукцию на протяжении полугода.