Под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа

На птицефабрике в селе Авдон найдены заражённые птичьим гриппом животные Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабрике в селе Авдон найдены заражённые птичьим гриппом животные. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По информации ведомства, пробы, взятые на ферме, показали положительный результат.

– Управлением Роспотребнадзора в очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей, – заявили в надзорном органе.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день у близ лежащих территориях начат обход подворий, ведется беседа с населением и начата дезинфекция.

Все работники птицефабрики находятся под наблюдением специалистов.

— Проводится анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики, — заключили в Роспотребнадзоре РБ.

Ранее руководство компании направило сообщение в Уфимскую районную ветеринарию о том, что у птиц наблюдаются симптомы птичьего гриппа. Инфекция является высокозаразной и ведет к гибели домашней птицы.