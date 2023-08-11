Четыре села и садовые товарищества под угрозой из-за птичьего гриппа в Башкирии

Сразу несколько населенных пунктов под Уфой оказались под угрозой из-за птичьего гриппа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Госкомитет по ветеринарии Башкирии подтвердил информацию о том, что на птицефабрике под Уфой зарегистрированы случаи заражения гриппом птиц. По предоставленным данным, 10 августа специалисты выехали место для проведения отбора проб и выявили высокопатогенный вирус. Для подтверждения был получен положительный результат из лаборатории во Владимире.

В ведомстве уточнили, что «Птицефабрика «Башкирская» официально признана очагов заболевания. Под угрозой находяься населенные пункты в радиусе пяти километров - села Жуково и Авдон, деревни Уптино и Сергеевка, а также СНТ «Эталон», «Отдых», «Гарнизонный», «Рябинушка», «Дубрава».

В настоящий момент разработан план мероприятий по ликвидации очага и предотвращения его дальнейшего распространения. Эксперты начали эпизоотологическое расследование, чтобы установить причины.

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