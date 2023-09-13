Невинно осужденный на 13 лет пенсионер из Уфы отсудил 31 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Ленинский районный суд Уфы постановил выплатить несправедливо осужденному на 13 лет тюрьмы 86-летнему Фатхулле Исхакову 31 миллион рублей. Об этом рассказал юрист Виталий Буркин.

Адвокат и сам пенсионер остались недовольны этим решением, поскольку рассчитывали на иной результат. Два месяца назад Исхаков подал иск о возмещении морального вреда на 450 миллионов рублей.

– Перевести страдания человека в денежную форму почти невозможно. Тем более, когда эти страдания длились 13 лет, в античеловеческих условиях. Поэтому присужденная сумма – мизерная, – заявил Виталий Буркин.

Напомним, 64 года назад Фатхуллу Исхакова обвинили в нападении на жительниц села Раевка Альшеевского района Башкирии, где он тогда проживал вместе с молодой женой и двухлетним сыном. Преступление на самом деле совершил его односельчанин Наиль – он порезал ножом спящую в своем доме девушку, которая не отвечала ему взаимностью, а также ее мать и зашедшую в гости подругу. Суд приговорил Исхакова к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на убийство, а через 13 лет он досрочно вышел на свободу.

В 2012 году истинный виновник нападения признался в преступлении и извинился перед пенсионером, а через год скончался. С тех пор невинно осужденный пенсионер прошел множество инстанций в надежде отменить приговор, что и произошло спустя 64 года – 25 мая Верховный суд пересмотрел дело Фатхуллы и реабилитировал его.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.