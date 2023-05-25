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Общество25 мая 2023 11:16

Он смог! Уфимец, отсидевший в тюрьме за чужое преступление, добился оправдания через 64 года

85-летний уфимец Фаткулла Исхаков добился оправдательного приговора за преступление, которое не совершал
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Уфимц Фаткулла Исхаков смог доказать невиновность спустя 64 года

Уфимц Фаткулла Исхаков смог доказать невиновность спустя 64 года

Фото: Рустем АХУНОВ

85-летний Фаткулла Исхаков добился оправдательного приговора за преступление, которое он не совершал.

РЕВНОСТЬ И САМОГОН

История началась еще в далеком 1959 году в селе Раевка Альшеевского района Башкирии. Именно тогда 22-летний парнишка попал в ситуацию, которая навсегда перевернула его жизнь. В один из летних дней напившийся самогона сельчанин Наиль из ревности изрезал лезвием местную деревенскую красавицу и ее родителей. Перепуганная девушка бросилась на помощь к соседу Фаткулле, который оказал ей первую помощь. В суматохе она перепачкала чужие вещи кровью. К счастью, никто не погиб.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДЕЛА

На утро в дом Фаткуллы и его супруги явилась милиция. Сотрудники получили показания свидетелей, которые оговорили молодого человека – те якобы видели, как он ночью пьяный бродит по селу. Увидев пятна крови, милиционеры задержали перепуганного деревенского парнишку увезли в отделение. Дело расследовали быстро, и не в пользу Фаткуллы. И это несмотря на то, что пострадавшие женщины не давали показаний против него, а орудием преступления неожиданно для всех назвали топор! В итоге парня признали виновным в покушении на убийство и народный суд приговорил его к 15 годам заключения. Настоящий преступник так и остался на воле. Спустя пару месяцев умерла беременная жена Фаткуллы, а его двухлетний сын остался сиротой. Невиновный отсидел 13 лет и освободился досрочно.

После выхода на волю Фаткулла стал воспитывать сына (ему уже исполнилось 15 лет!) и устроился на работу. Мужчина смог наладить жизнь и устроить карьеру в Уфе. Позже он женился во второй раз. Завел детей, которые окружили его заботой.

За историей пенсионера следили СМИ

За историей пенсионера следили СМИ

Фото: Рустем АХУНОВ

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСТУПНИК ПРИЗНАЛСЯ И УМЕР

В 2012 году произошло удивительное. Тот самый Наиль, из-за которого Фаткулла отсидел долгих 13 лет, решил написать явку с повинной. Уголовной ответственности пенсионер избежал в связи давностью преступления. В российском праве даже по особо тяжким преступления сроки давности составляют 15 лет.

Также Наиль встретился с Фаткуллой и попросил у него прощения. А спустя год – умер в одиночестве. Преступник так и не обзавелся семьей, словно в наказание за грехи молодости.

«Я ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОШУ…»

Фаткулла больше полувека пытался восстановить справедливость. В 2019 году его дело рассмотрели в Верховном суде Башкирии, но его так и не оправдали. Следком признал, что мужчина стал жертвой ложных обвинений и фальсификации, но прокуратура не разрешила пересмотр дела. Летом 2022 года дело рассмотрели в президиуме Верховного суда РФ. Производство, связанное с оправданием, возобновили, но приговор отменять не стали

Вместе со своим адвокатом Виталием Буркиным пенсионер решил идти до конца. В марте 2023 года он записал эмоциональное обращение к председателю Верховного суда РФ Лебедеву.

– Я всю жизнь прошу – отмените необоснованный и незаконный приговор, дайте мне возможность реабилитироваться, но уже 64 года длится это издевательское затягивание дела. Дайте мне уйти в мир иной со спокойной душой! – со слезами на глазах просил он.

Наконец, спустя 64 года, Верховный суд признал Фаткуллу Исхакова невиновным. Теперь пенсионер официально непричастен к совершенному больше полувека назад преступлению.

А ТЕПЕРЬ СНОВА В СУД!

В постановлении судья отметил право пенсионера на реабилитацию. Теперь мужчина вправе потребовать возмещение имущественного и морального вреда, нанесенного действиями суда СССР от его правопреемника в лице Российской Федерации.

– Любую компенсацию нужно получать через суд. Там определяют степень морального вреда. Размер компенсации может быть и 100 тыс. и 1 млн. рублей. Тут заранее предугадать ничего нельзя, – поделился мнением уфимский адвокат Роман Петров.

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