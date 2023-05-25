Он смог! Уфимец, отсидевший в тюрьме за чужое преступление, добился оправдания через 64 года

Уфимц Фаткулла Исхаков смог доказать невиновность спустя 64 года Фото: Рустем АХУНОВ

85-летний Фаткулла Исхаков добился оправдательного приговора за преступление, которое он не совершал.

РЕВНОСТЬ И САМОГОН

История началась еще в далеком 1959 году в селе Раевка Альшеевского района Башкирии. Именно тогда 22-летний парнишка попал в ситуацию, которая навсегда перевернула его жизнь. В один из летних дней напившийся самогона сельчанин Наиль из ревности изрезал лезвием местную деревенскую красавицу и ее родителей. Перепуганная девушка бросилась на помощь к соседу Фаткулле, который оказал ей первую помощь. В суматохе она перепачкала чужие вещи кровью. К счастью, никто не погиб.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДЕЛА

На утро в дом Фаткуллы и его супруги явилась милиция. Сотрудники получили показания свидетелей, которые оговорили молодого человека – те якобы видели, как он ночью пьяный бродит по селу. Увидев пятна крови, милиционеры задержали перепуганного деревенского парнишку увезли в отделение. Дело расследовали быстро, и не в пользу Фаткуллы. И это несмотря на то, что пострадавшие женщины не давали показаний против него, а орудием преступления неожиданно для всех назвали топор! В итоге парня признали виновным в покушении на убийство и народный суд приговорил его к 15 годам заключения. Настоящий преступник так и остался на воле. Спустя пару месяцев умерла беременная жена Фаткуллы, а его двухлетний сын остался сиротой. Невиновный отсидел 13 лет и освободился досрочно.

После выхода на волю Фаткулла стал воспитывать сына (ему уже исполнилось 15 лет!) и устроился на работу. Мужчина смог наладить жизнь и устроить карьеру в Уфе. Позже он женился во второй раз. Завел детей, которые окружили его заботой.

За историей пенсионера следили СМИ Фото: Рустем АХУНОВ

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСТУПНИК ПРИЗНАЛСЯ И УМЕР

В 2012 году произошло удивительное. Тот самый Наиль, из-за которого Фаткулла отсидел долгих 13 лет, решил написать явку с повинной. Уголовной ответственности пенсионер избежал в связи давностью преступления. В российском праве даже по особо тяжким преступления сроки давности составляют 15 лет.

Также Наиль встретился с Фаткуллой и попросил у него прощения. А спустя год – умер в одиночестве. Преступник так и не обзавелся семьей, словно в наказание за грехи молодости.

«Я ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОШУ…»

Фаткулла больше полувека пытался восстановить справедливость. В 2019 году его дело рассмотрели в Верховном суде Башкирии, но его так и не оправдали. Следком признал, что мужчина стал жертвой ложных обвинений и фальсификации, но прокуратура не разрешила пересмотр дела. Летом 2022 года дело рассмотрели в президиуме Верховного суда РФ. Производство, связанное с оправданием, возобновили, но приговор отменять не стали

Вместе со своим адвокатом Виталием Буркиным пенсионер решил идти до конца. В марте 2023 года он записал эмоциональное обращение к председателю Верховного суда РФ Лебедеву.

– Я всю жизнь прошу – отмените необоснованный и незаконный приговор, дайте мне возможность реабилитироваться, но уже 64 года длится это издевательское затягивание дела. Дайте мне уйти в мир иной со спокойной душой! – со слезами на глазах просил он.

Наконец, спустя 64 года, Верховный суд признал Фаткуллу Исхакова невиновным. Теперь пенсионер официально непричастен к совершенному больше полувека назад преступлению.

А ТЕПЕРЬ СНОВА В СУД!

В постановлении судья отметил право пенсионера на реабилитацию. Теперь мужчина вправе потребовать возмещение имущественного и морального вреда, нанесенного действиями суда СССР от его правопреемника в лице Российской Федерации.

– Любую компенсацию нужно получать через суд. Там определяют степень морального вреда. Размер компенсации может быть и 100 тыс. и 1 млн. рублей. Тут заранее предугадать ничего нельзя, – поделился мнением уфимский адвокат Роман Петров.