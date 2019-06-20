«Я прошел все круги ада»: 82-летний уфимец провел в тюрьме 13 лет за преступление, которое не совершал

Жизнь 82-летнего уфимца Фаткуллы Исхакова больше напоминает детективный роман: здесь есть и запутанная история преступления, и самая настоящая трагедия, и надежда на счастливый финал. 60 лет назад, когда Фаткулле было всего 22 года, его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц и приговорили к 15 годам тюрьмы, вот только преступления мужчина не совершал.

Выйдя досрочно через 13 лет на свободу, Фаткулла Исхаков всю свою жизнь посвятил борьбе за свое честное имя, ведь из-за судебной ошибки он потерял беременную жену и родителей. Удивительно, но даже когда в 2013 году настоящий преступник написал явку с повинной, и следственный комитет, проведя новое расследование, признал Исхакова невиновным, прокуратура все равно затягивает процесс реабилитации. Сейчас пожилой мужчина намерен идти до конца, чтобы восстановить справедливость.

СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Фаткулла Исхаков признается, что не может спать по ночам из-за обидыФото: Рустем АХУНОВ

Фаткулла Исхаков родился в 1937 году в деревне Большие Каркалы Миякинского района республики. Жизнь текла своим чередом: окончил семь классов, работал в колхозе, где был на хорошем счету. В 1956 году, когда Фаткулле исполнилось 19 лет, его осудили за кражу, но через два года досрочно освободили.

- Судили меня и еще двух моих друзей за то, что, когда мы были 15-летними пацанами, съели чужой мед, - сокрушается пожилой уфимец. – А когда это вскрылось через несколько лет, тогда и посадили.

Выйдя на свободу, Фаткулла вернулся в отчий дом, привел невесту, вскоре родился сын. А в июле 1959 года произошло то, что перевернуло всю его жизнь.

- По соседству с нами жила Марьям Рахматуллина, ох и красивая была! Косы длинные, глаза черные, приветливая, добрая, - вспоминает Фаткулла Исхаков. – Был в нее влюблен другой наш сосед – 18-летний Наиль Саитбатталов. Ухаживал за ней, цветы дарил, но Марьям любила местного гармониста и на ухаживания не отвечала.

Вот и задумал оскорбленный парнишка отомстить своей возлюбленной: поздно вечером 22 июля, выпив для храбрости и вооружившись топором, пробрался в дом к Рахматуллиным. Марьям, ее мать и зашедшая в гости подруга уже крепко спали. Пока друзья стояли на «шухере», Наиль взял нож и начал резать лицо девушки.

- Я открыл проволокой дверь (позже обрывки аналогичной проволоки криминалисты найдут во дворе у Исхакова – ред.), зашел, положил топор на пол. Смотрю, спят втроем. Сколько раз порезал лицо Марьям – не помню, хотел испортить ей лицо, чтобы никто с ней не дружил, - спустя много лет будет давать показания Наиль Саитбатталов. – Ассию и Зайтуну порезал по одному разу. Потом оставил топор на полу. Хозяин топора как раз накануне подрался с Равилем (тот самый гармонист-разлучник, в которого была влюблена Марьям – ред.), поэтому я подумал, что все решат, что преступление совершил Равиль.

Исхаков вспоминает, что из-за судебной ошибки он потерял беременную женуФото: Рустем АХУНОВ

ПАРА КАПЕЛЬ КРОВИ – КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВИНЫ

Вот только вышло все совсем иначе. Проснувшаяся Марьям бросилась за помощью к своему соседу – Фаткулле Исхакову. Несколько капель крови тогда попали на его одежду, и это стало неоспоримым вещественным доказательством в суде.

- В тот вечер я пришел домой очень уставший, сруб помогал соседу ставить, - вспоминает Фаткулла. – Рабочий пиджак повесил на койку у входа, а сам прямо в брюках завалился спать. Когда Марьям дверь открывала, пару капель прямо на пиджак и упали. Но если бы, как написано в судебном заключении, я рубил ее топором, то кровь должна была брызгать, да и по форме капель видно, что они сверху на ткань упали. Но написали просто – обнаружены следы крови потерпевшей. Вот так вот мою судьбу и сломали.

Удивительно и то, что эксперт не смог определить верно, что было орудием преступления. Если верить заключению, преступник наносил удары топором с целью убийства, поэтому потерпевшим был нанесен тяжкий вред здоровью.

- На меня показывали пальцем, что я чуть ли не размозжил топором головы, но на самом деле на их лицах было всего пару порезов, глубина которых не превышала трех миллиметров. – говорит Фаткулла Исхаков. – Сами женщины даже не сразу проснулись! И вред здоровья им был причинен легкий.

«ИЗБИВАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И МОРИЛИ ГОЛОДОМ, ВЫБИВАЯ ПРИЗНАНИЕ»

Наиль Саитбатталов и его друзья также свидетельствовали против Фаткуллы. Парни подтвердили, что в ту ночь видели односельчанина, выходящего со двора Рахматуллиных. Впрочем, позже Саитбатталов расскажет бывшему соседу, что эти показания из них буквально выбивала милиция.

- Их избивали, заставляя подписать ложные показания, вывезли вручную валить лес. Голод, побои, тучи комаров – вот они и сломались, - тяжело вздыхает Исхаков.

Кстати, сами потерпевшие показаний против своего соседа не давали, впрочем, для следствия они и не понадобились, как и показания супруги и родителей Фаткуллы, подтверждавших, что в тот вечер мужчина спал дома. Зато оторвались на самом обвиняемом.

Мужчина со слезами вспоминает пережитые годы мучений в тюрьмах и лагеряхФото: Рустем АХУНОВ

- В КПЗ меня били с 23 по 27 мая каждый день, до сих пор вон шрамы остались, - со слезами вспоминает Фаткулла Исхаков. – Били день и ночь, чтобы я признался. Как они издевались надо мной! Но я ничего не подписал. Знаете, все показания свидетелей были написаны вручную на татарском языке, чтобы люди не смогли прочитать, что там написано.

Мужчина с ужасом вспоминает, как спал на холодном бетонном полу, как его кормили объедками со стола, как даже привели беременную жену, угрожая, что та пойдет по статье, как соучастница, если не выдаст мужа. Приводили и маленького сына с загипсованной ногой, пытаясь надавить на Фаткуллу, но тот не сдавался.

- Когда меня 31 мая привезли из КПЗ в белебеевскую тюрьму, всего избитого, с перебинтованной головой, я сразу попросил бумагу и написал обращение на имя генерального прокурора Советского Союза Руденко. Тогда и началась моя долгая борьба за справедливость, - говорит Исхаков.

В итоге следы крови потерпевшей на одежде Фаткуллы, показания Наиля Саитбатталова и его друзей, а также обрывки проволоки, которой открывали дверь, стали неоспоримыми доказательствами причастности к преступлению. В октябре 1959 года Народный суд Миякинского района БАССР признал Фаткуллу Исхакова виновным в покушении на убийство двух и более лиц и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме и последующей ссылкой за пределы Башкирии сроком на пять лет.

В надежде на справедливость уфимец обратился в Верховный суд республикиФото: Рустем АХУНОВ

- Сидеть было тяжело. Голод, побои, спал на голом каменном полу, крысы бегали. Шесть лет сидел по одиночным камерам, потом по лагерям, по ссылкам, - вспоминает Фаткулла. – Спал по три часа, а остальное время думал – за что все это со мной? Кто испытал все эти невзгоды, тот никогда прежним стать не сможет.

ПРЕСТУПНИК САМ НАПИСАЛ ЯВКУ С ПОВИННОЙ СПУСТЯ 54 ГОДА

Отсидев 13 лет, в 1972 году Фаткулла Исхаков досрочно вышел на свободу. Жена мужчины, не выдержав разлуки и переживаний, скончалась вместе с неродившимся ребенком. Старшего сына воспитывали бабушка с дедушкой.

- Я тогда две недели отдохнул и сразу на работу вышел. Сыну всего 15 лет, его кормить, одевать, поднимать на ноги нужно было, - вспоминает мужчина. – В родную деревню вернуться не смог, остался в Уфе. Работал на производстве, дослужился до начальника транспортного цеха Всесоюзного НИИ геофизики.

Фаткулла даже снова женился: у него родились дети, но мужчина не оставлял попыток добиться справедливости. Никто из родных не знал о тяжелой судьбе уфимца, пока его дочь не наткнулась на архивы выписок материалов дела и судебных постановлений. Семья поддержала мужчину и теперь вместе с ним пытается добиться его реабилитации.

Настоящий преступник скончался в 2014 году из-за сердечной болезни. Фото: телеканал НТВ

А в 2012 году случилось то, что никто не ожидал. Настоящий преступник, не выдержав угрызений совести, сам лично написал явку с повинной на имя прокурора Миякинского района. Почти сразу, как Фаткуллу осудили, Наиль Саитбатталов уехал в Мордовию и поселился в небольшой деревушке под Саранском. Личная жизнь у мужчины не сложилась, он был женат несколько раз, но быстро разводился, детей тоже не было. Словно в наказание за свое преступление Саитбатталов потерял несколько пальцев на руках, а также всю свою жизнь терзался угрызениями совести за свои проступки. Вот только уголовное дело против пожилого мужчины возбуждать не стали – слишком много лет прошло.

- Мне тогда позвонили журналисты, говорят, Наиль тебя хочет увидеть, попросить прощения лично. Мол, он уже старик, больной весь, плачет, что душа болит, раскаивается. Я говорю, везите, посмотрю хоть ему в глаза, - вспоминает Фаткулла Исхаков. - Встретились с ним, поговорили, потом поехали к потерпевшей Марьям Рахматуллиной. И знаете, она его тоже простила.

Марьям и Фаткулла смогли простить своего обидчика. Фото: телеканал НТВ

Да и сам Фаткулла не держит уже зла на своих обидчиков. Как признается мужчина, все они стали жертвами машины бюрократии. У всех не сложилась жизнь, кто-то рано умер. Сам Наиль скончался в 2014 году – от сердечного приступа и в полном одиночестве. А вот Марьям, несмотря на шрамы, вышла замуж, родила детей и до самой старости прожила в родной деревне.

«Я ПОДОЖДУ. 60 ЛЕТ ЖДАЛ И ЕЩЕ ПОДОЖДУ»

После признания Саитбаталова Следственный комитет вновь возобновил расследование и официально признал, что Фаткулла Исхаков не совершал преступления и является жертвой оговора и судебной ошибки. Казалось бы, дело за малым, но на пути к долгожданной реабилитации встали проволочки надзорного ведомства.

- Сложилась такая ситуация, что прокуратура находит незначительные и надуманные причины и отменяет следственное постановление, где установлена ложность показания свидетелей тех лет, и таких отмен уже больше тридцати. Этим прокуратура препятствует реабилитации Исхакова, а другого механизма по закону нет, — говорит адвокат Виталий Буркин. — Деду уже 82, никто не знает, сколько Бог дал ему времени, видно специально так и тянут!

Впрочем, как выяснилось, судебное производство по вновь открывшимся обстоятельствам возможно даже после смерти самого осужденного. Даже если Фаткулла Исхаков не доживет до самого счастливого момента своей жизни, борьба за его честное имя в любом случае продолжится ради его потомков.

- Я еще 60 лет назад сказал, что всем докажу свою невиновность. И сейчас я хочу, чтобы мои дети, внуки, племянники тоже это знали. Они мне иногда говорят: «Фаткулла-абый, бросай это все, как ты мучаешься», но я не могу. Только после реабилитации я успокоюсь душой: пошел бы в тайгу, увидел мир, начал путешествовать. Я стал железным человеком – смеяться не умею, только плакать и переживать.

В надежде на справедливость Фаткулла объявлял голодовку, выходил на одиночный пикет напротив здания прокуратуры, обращался во все инстанции и в СМИ. Вчера, 19 июня, точку в этом непростом деле должен был поставить Верховный суд Башкирии. Вот только в самый последний момент судебное заседание отложили до 14 августа, объяснив этот тем, что в президиуме не хватает судей – многие выехали в другие регионы, и новый состав президиума еще не сформирован.

Судебное заседание снова перенесли на 2 месяцаФото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, самого Фаткуллу Исхакова перенос судебного заседания скорее разозлил, чем огорчил.

- Я подожду еще. Что мне еще остается – только ждать. Меня тогда готовы были убить, но я выжил, только шрамы на голове остались. У них все законы, уловки, но я все равно буду ждать. Я иду напролом уже 60 лет, как машина. Меня не задавят, а я их всех раздавлю. Я выжил случайно, меня бог спас, - эмоционально отреагировал пенсионер на неприятное известие.

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