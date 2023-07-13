Отсидевший 13 лет в тюрьме за чужое преступление пенсионер из Уфы подал иск на 450 млн рублей

Исхаков долгие годы добивался справедливости Фото: Рустем АХУНОВ

86-летний пенсионер из Уфы Фатхулла Исхаков, который 64 года был осужден за чужое преступление и отсидел в тюрьме 13 долгих лет, подал иск о возмещении морального вреда на 450 млн рублей. Ответчиком может стать министерство финансов России. Об этом 13 июля сообщил адвокат пожилого мужчины Виталий Буркин. В своем телеграм-канале он опубликовал фотографию иска.

– В случае с Фатхуллой Исхаковым наказать виновных не получится. Все фальсификаторы [его уголовного дела] умерли, – написал юрист. – В 450 миллионов рублей оценил свои страдания Фатхулла Исхаков. Сегодня он подал свой иск. Молодец, Бабай. Жизнь только начинается.

ПРЕДЫСТОРИЯ

64 года назад Фатхуллу Исхакова обвинили в нападении на жительниц села Раевка Альшеевского района Башкирии, где он тогда проживал вместе с молодой женой и двухлетним сыном. Преступление на самом деле совершил его односельчанин Наиль – он порезал ножом спящую в своем доме девушку, которая не отвечала ему взаимностью, а также ее мать и зашедшую в гости подругу. Больше всего досталось первой, но она вырвалась из рук нападавшего, выскочила из дома и прибежала к своему соседу Исхакову. Так следы крови оказались в его доме, но по счастливой случайности девушка выжила. На следующий день Фатхуллу арестовали, а Наиль и его товарищи дали показания, заявив, что именно он напал на спящую девушку.

Суд приговорил Исхакова к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на убийство, а через 13 лет он досрочно вышел на свободу. В 2012 году произошел неожиданный поворот: истинный виновник нападения признался в преступлении и извинился перед пенсионером, а через год скончался. С тех пор невинно осужденный пенсионер прошел множество инстанций в надежде отменить приговор, что и произошло спустя 64 года – 25 мая Верховный суд пересмотрел дело Фатхуллы и реабилитировал его. В тот же день пенсионер поговорил с «КП-Уфа» и сказал, что сам к компенсации за несправедливо отсиженные 13 лет не стремится, а вот его адвокат намерен довести дело до конца.