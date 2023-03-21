«Хочу уйти со спокойной душой»: 85-летний уфимец просит отменить приговор за нападение на женщин, которое он не совершал

Уже долгие годы Фаткулла Исхаков пытается добиться реабилитации за незаконный приговор Фото: Рустем АХУНОВ

85-летний уфимец Фаткулла Исхаков снова обратился к общественности за помощью в том, чтобы вернуть свое честное имя и отменить судебный приговор за преступление, которое он не совершал, став жертвой оговора. В отчаянной попытке добиться справедливости пенсионер записал открытое видеообращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

- Мне 85 лет. Я искренне прошу признать мою непричастность к преступлению, к которому не имею отношения, ведь это все уже давно установлено! Вы же сами дали постановление прекратить это безобразие и отменить приговор! Я всю жизнь прошу – отмените необоснованный и незаконный приговор, дайте мне возможность реабилитироваться, но уже 64 года длится это издевательское затягивание дела. Дайте мне уйти в мир иной со спокойной душой! Верните мне честное имя, чтобы быть спокойным перед моими детьми и родственниками, - едва ли не со слезами умоляет Фаткулла Исхаков поставить точку в его затянувшемся пути к справедливости.

Уфимец неоднократно обращался в суд, но всюду натыкался на бюрократические проволочки Фото: Рустем АХУНОВ

13 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО, КОТОРОЕ НЕ СОВЕРШАЛ

Впервые о печальной истории Фаткуллы Исхакова мы написали еще в 2019 году. Тогда мы встретились с пожилым мужчиной в здании Верховного суда, который должен был реабилитировать уфимца. Однако в самый последний момент заседание отложили, заявив, что в президиуме не хватает судей, а новый состав еще не сформирован.

В беседе с «Комсомолкой» Исхаков рассказал, что в июле 1959 года к нему в дом прибежала испуганная соседка Марьям Рахматуллина с окровавленным лицом. Как оказалось, к девушке ночью пробрался незадачливый поклонник Наиль Саитбатталов, которого красавица отвергла, вот он ножом решил исполосовать ей лицо. Досталось и подруге, и матери девушки, которые спасли с ней в одной комнате. Однако Марьям проснулась и бросилась за помощью к соседу. Кровь с лица девушки попала на одежду Фаткуллы Исхакова, а позже стало неопровержимой уликой… в его собственной виновности.

Фаткулла Исхаков признается, что не может спать по ночам из-за обиды Фото: Рустем АХУНОВ

Как говорит сам пенсионер, тогда в уголовном деле было допущено много ошибок. Судмедэксперт не смог отличить нож от топора и написал в заключении, что преступник рубил топором лица потерпевших, а значит, имел явный умысел на убийство. И хотя порезы на лицах женщин были совсем неглубокие, Фаткуллу Исхакова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Показания самих потерпевших, а также родителей и супруги мужчины никто не слушал. Зато показания того самого ревнивца, который убеждал всех, что лично видел, как Фаткулла выходил под утро из дома потерпевших, легли в основу доказательства вины. В итоге Миякинский народный суд приговорил Исхакова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме и последующей ссылкой за пределы Башкирии сроком на пять лет. Через 13 лет Фаткулле Исхакову удалось выйти на свободу досрочно, но дома его ждали страшные новости. Беременная супруга, не выдержав переживаний, скончалась вместе с нерожденным сыном. Старший сын воспитывался бабушкой и дедушкой и не сразу смог принять своего отца.

Конечно, мужчина потом снова женился, у него появились дети. Фаткулла Исхаков с семьей переехал в Уфу, где работал на производстве дослужился до начальника транспортного цеха Всесоюзного НИИ геофизики. Но мысль о несправедливости, которая сломала жизнь, не давала покоя мужчине, поэтому, заручившись поддержкой близких, он решил действовать.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСТУПНИК НАПИСАЛ ЯВКУ С ПОВИННОЙ

А в 2012 году произошло то, чего никто не ждал. Настоящий преступник, не выдержав угрызений совести, лично написал повинную на имя прокурора Миякинского района. Наиль Саитбатталов даже нашел в себе силы встретиться с тем, кого оговорил, и попросить у него прощения за искалеченную судьбу.

- Мне позвонили, говорят, Наиль тебя хочет увидеть, попросить прощения. Мол, он уже старик, больной весь, плачет, что душа болит, раскаивается. Я говорю, везите, посмотрю хоть ему в глаза. Встретились с ним, поговорили, потом поехали к потерпевшей Марьям Рахматуллиной. Она его тоже простила, - вспоминает Фаткулла Исхаков.

В 2012 году Исхаков встретился со своим обидчиком и его жертвой - все они нашли в себе силы простить друг друга

В итоге уголовное дело в отношении настоящего преступника никто возбуждать не стал – слишком много времени прошло, да и умер он через 2 года. Казалось бы, теперь и у Исхакова появился шанс на отмену приговора и реабилитацию, но уфимец столкнулся с бюрократическими проволочками, которые тянутся и по сей день. Например, еще в 2015 году главный прокурор Башкирии вынес постановление о необходимости отмены приговора, поскольку обвинительное заключение было сфабриковано. Проведенное заново расследование уголовного дела также доказало невиновность мужчины, но отменять приговор так никто и не спешил.

В 2021 год Фаткулла Исхаков обратился в Конституционный суд России, где добился подтверждения, что для отмены приговора не требуется обязательное решение прокурора, но и это не сдвинуло дело с мертвой точки. Сейчас последняя надежда уфимца только на личное рассмотрение его дела председателем Верховного суда России, который может реабилитировать Исхакова.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.