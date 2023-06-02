Власти Башкирии заявили о возобновлении строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

В Уфе по поручению главы Башкирии Радия Хабиров возобновилось строительство мечети «Ар-Рахим» Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе по поручению главы Башкирии Радия Хабиров возобновилось строительство мечети «Ар-Рахим». Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики Ридаля Саетова 2 июня сообщил «Башинформ».

По словам чиновника, вокруг культового сооружения начались работы по благоустройству, строительную площадку огораживают.

– Есть вопросы технического характера, связанные с импортозамещением оборудования. На сегодняшний день ведется корректировка проектно-сметной документации, пройдет дополнительная госэкпертиза. После определения полной стоимости контракта мы будем плотно отрабатывать вопросы дофинансирования строительства, – сказал Саетов.

Он отметил, что строительство мечети не будет вестись на деньги бюджета – работы профинансируют пожертвования меценатов. Возведение «Ар-Рахим» будет завершено «в максимально короткие сроки», добавил руководитель Минстроя Башкирии.

Отметим, что сегодня в «Ар-Рахиме» прозвучал азан.

Напомним, уфимская соробная мечеть «Ар-Рахим» является долгостроем – работа над ней ведется еще с 2007 года. Объект то и дело сталкивался с управленческими и финансовыми сложностями. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на завершение стройки необходимо еще как минимум 4 млрд рублей – этих денег, по его словам, в регионе не будет в ближайшие три года. В конце февраля экс-чиновник из республики настолько отчаялся увидеть готовую мечеть, что попросил главу Татарстана Рустама Минниханова помочь ее достроить. Через несколько дней на мечети произошло ЧП – ветром сдуло купол одного из четырех минаретов. В ближайшее время на сооружении должна появиться новая конструкция.