В Уфе сильный ветер сорвал золоченый купол строящейся мечети «Ар-Рахим»

13 марта в Уфе сильный порыв ветра сорвал золоченый купол с одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева

Сегодня днем, 13 марта, в Уфе сильный порыв ветра сорвал золоченый купол с одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Об этом рассказали в башкирском МЧС и городском Управлении гражданской защиты. Экстренные службы работали на месте происшествия.

фото: МЧС РБ

Момент инцидента попал на видео. На кадрах можно заметить, как конструкция буквально оторвалась от минарета и упала вниз, приземлившись у основания здания.

– Целостность здания не нарушена, пострадавших нет. Повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров, – передали в региональном МЧС.

Напомним, уфимская мечеть «Ар-Рахим» является долгостроем – работа над ней ведется еще с 2006 года. Объект то и дело сталкивался с управленческими и финансовыми сложностями. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на завершение стройки необходимо еще как минимум 4 млрд рублей – этих денег, по его словам, в регионе не будет в ближайшие три года. В конце февраля экс-чиновник из республики настолько отчаялся увидеть готовую мечеть, что попросил главу Татарстана Рустама Минниханова помочь ее достроить.