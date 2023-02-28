Экс-чиновник из Башкирии попросил главу Татарстана помочь достроить мечеть «Ар-Рахим»

Бывший руководитель Госкомитета Башкирии по делам молодежи Рамиль Хисаметдинов попросил главу Татарстана Рустама Минниханова помочь достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Бывший руководитель Госкомитета Башкирии по делам молодежи Рамиль Хисаметдинов попросил главу Татарстана Рустама Минниханова помочь достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе. Экс-чиновник опубликовал открытое обращение на своей странице «ВКонтакте».

По словам Хисаметдинов, поводом для обращения стал тот факт, что мечеть, открытия которой «мусульмане республики с нетерпением ждут», строится уже 15 лет. В то же время, отметил бывший госслужащий, у Татарстана есть опыт в возведении и реконструкции культовых и исторических объектов, а сам Минниханов является постоянным участником мировых исламских форумов, что показывает его авторитет международные религиозных кругах.

– Башкиры и татары уже много веков являются братьями по вере. Доброта, милосердие, взаимопомощь - неотъемлемые принципы Ислама. Уже сотни лет наши народы объединяют тысячи невидимых духовных, исторических нитей. Рустам Нургалиевич, прошу вас оказать организационную и финансовую помощь в строительстве Уфимской мечети «Ар-Рахим». Думаю, что не стыдно просить помощи в богоугодном деле, – заключил Хисаметдинов.

На днях очередная просьба достроить мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева появилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова. На обращение ответил Центр управления республикой. Там заявили, что строительство, которое сейчас при поддержке благодтворителей ведет Духовной управление мусульман РБ, «обязательно будет завершено», однако «прогнозировать сроки […] пока сложно».

– Создан специальный Благотворительный Фонд «Иман-Башкортостан». Перед ними стоит задача в первую очередь оформить земельный участок, необходимый для строительства мечети и завершить устройство наружных фасадов здания, – написал представитель ЦУРа. – Безусловный факт, что будет сделано все, что возможно, чтобы в течение ближайших нескольких лет добиться существенных сдвигов в строительстве объекта, который является долгожданным для всех жителей нашей республики.

Напомним, строительство мечети «Ар-Рахим» еще в 2006 году инициировал первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. год от Года проект преследовали одна проблем за другой. Стройка возобновлялась и останавливалась, менялись застройщики, проект находил и терял финансирование, происходили судебные тяжбы. Последнюю новость, связанную с культовым сооружением, в конце декабря прошлого года озвучил Радий Хабиров. Он сказал, что на завершение строительства необходимо еще как минимум 4 млрд рублей. Этих денег, по его словам, не будет в ближайшие три года.