В мечети «Ар-Рахим» в Уфе 2 июня прозвучал азан

фото: Telegram // "Подслушано в Башкирии"

Сегодня, 2 июня, в мечети «Ар-Рахим» в Уфе прозвучал азан – призыв мусульман к всеобщей молитве. Теперь он будет раздаваться еженедельно по пятницам в 13:30. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Напомним, два года назад муфтий духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин предложил популярному певцу Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей, исполнить азан при открытии мечети «Ар-Рахим». Артист согласился, однако такая идея вызвала резкую критику со стороны жителей региона. После этого Биргалин поставил музыканту условия: он сможет прочесть призыв на молитву, если введет «кое какие коррективы в нравственное поведение».

В ближайшее время в Уфе должны установить новый купол для одного из минаретов «Ар-Рахим». Прежнюю конструкцию в марте текущего года сорвало ветром.