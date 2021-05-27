«Разве он этого достоин?»: в сети раскритиковали идею чтения первого азана в «Ар-Рахиме» голосом Элвина Грея

фото: Радик Юльякшин // instagram.com

26 мая стало известно, что первый азан – призыв на молитву – при открытии мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе прочитает популярный певец Радик Юльякшин. Такое предложение музыканту, выступающему под псевдонимом Элвин Грей, поступило от муфтия духовного управления мусульман Айнура Биргалина.

Идея азана в исполнении Элвина Грея вызвала массовое возмущение среди жителей Башкирии. Крупные сообщества в инстаграме, опубликовавшие новость об этом, собрали сотни комментариев разъяренных пользователей.

Большая часть противников Юльякшина заявляет, что он не достоин чести читать призыв на молитву: «Мечеть – это все-таки не танцплощадка», «Разве он этого достоин? С его-то поведением?», «А ничего так, что он не то что не мулла, так даже не истинный мусульманин? Он не пьет, постится, читает намаз?», «Если хотят с эстрады привлечь артистов, дайте народу тогда проголосовать, кто заслуживает. Я – против!».

Другие называют приглашение Радика издевательством над исламом: «Если хотел оскорбить большинство мусульман, то я думаю тебе, Радик, удалось», У нас хазраты кончились, что ли? Куда духовенство смотрит? Что за издевательство над религией?», «Как могла в голову прийти такая идея? Грею можно доверить открыть цирк, спеть на дне рождения, выступить в парке в выходной день... не оскорбляйте чувств истинно верующих мусульман», «Не нужно делать из религии шоу. Бред полный».

Муфтий ДУМ РБ Биргалин, по всей видимости предвидевший жесткую реакцию со стороны жителей региона, поспешил поставить Юльякшину одно публичное условие. Он сможет исполнить азан на «Ар-Рахиме» только в том случае, если введет «кое какие коррективы в нравственное поведение» и будет «конгруэнтным в этом религиозном деле».