Новый купол для минарета мечети «Ар-Рахим» привезут в Уфу в конце мая

В Уфе началась подготовительная работа к замене упавшего купола с минарета мечети «Ар-Рахим» Фото: Рустем АХУНОВ

Новый купол для одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе привезут в конце мая. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.

По его словам, новый купол «практически готов». Конструкцию делают в городе Волгодонске.

– [Купол] ориентировочно в Уфу прибудет в конце мая. Пока идут подготовительные работы для монтажа башенного крана, который и поднимет купол до вершины минарета, – рассказал Биргалин.

Он пообещал позднее сообщить о дате непосредственной установки купола.

Напомним, купол одного из четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» сорвало ветром 13 марта. Рухнувшая конструкция повредила строительные леса. Среди людей никто не пострадал, поскольку работы на объекте ранее уже были приостановлены. Причиной случившегося был назван инженерный просчет. Громкое ЧП комментировал глава Башкирии Радий Хабиров.