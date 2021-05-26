К молитве при открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе будет призывать голос Элвина Грея

фото: Элвин Грей // instagram.com

Первый азан – призыв к молитве – при открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе исполнит голос Радика Юльякшина. Соответствующее предложение Элвину Грею поступило от Айнура Биргалина, муфтия духовного управления мусульман Башкирии. Певец дал свое согласие и рассказал об этом в соцсетях.

– Первый Азан, как достроим, официально во время открытия будет давать Радик Юльякшин. Первый голос республики! – сказал Биргалин.

Юльякшин в свою очередь отметил, что для него исполнить азан – «большая честь».

На днях пока площадку «Ар-Рахим» посетил депутат Госдумы Ризван Курбанов. Он заявил, что сейчас ведет переговоры с фондами Саудовский Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также с меценатами из России, чтобы привлечь деньги на завершение строительства мечети.