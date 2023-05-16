В Уфе оставили в силе приговор Дарье Сорокиной, которая насмерть сбила мать с ребенком

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Верховный суд Башкирии сегодня, 16 мая, оставил в силе приговор Дарье Сорокиной, которая за рулем автомобиля насмерть сбила в Уфе мать с ребенком. Ранее предыдущая инстанция назначила ей три года заключения в колонии-поселении с отсрочкой до тех пор, пока ее годовалому ребенку не исполнится 14 лет. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

В приговор Сорокиной было внесено одно изменение: из него исключили указание на отягчающее обстоятельство. Как пояснили «КП-Уфа» в суде, это была просто редакционная правка.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры днем 27 июля 2022 года. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, когда те переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Позже выяснилось, что девушка отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.

Фото с места происшествия Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. В октябре Кировский райсуд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон, однако прокуратура с таким решением не согласилась и оспорила его в Верховном суде Башкирии. Он отменил постановление о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение. По его итогам Сорокину и приговорили к трем годам колонии.