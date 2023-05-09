Названа причина пожара в уфимском кинотеатре «Искра»

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии назвали предварительную причину пожара в уфимском кинотеатре «Искра».

Накануне в МЧС по Башкирии озвучили предварительную причину возгорания в кинотеатре «Искра», произошедшего 6 мая 2023 года. В тот день загорелась летняя веранда в пристроенном к кинотеатру кафе. К счастью, обошлось без пострадавших.

После того как пожар потушили, дознаватели МЧС по Башкирии взялись за расследование причин возгорания. К делу также подключилась республиканская прокуратура.

Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, предварительной версии, причиной возникновения пожара «могло явиться неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами». Дознаватели изъяли с места происшествия некие «вещественные объекты» и проводят пожарно-технические экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, кинотеатр «Искра» закрылся в начале 2021 года. Тогда еще владельцы здания заявляли, что это временная мера. Позднее стало известно, что комплекс продают за долги, но после двух аукционов покупатель так и не нашелся.