Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование пожара в кинотеатре «Искра»

Фото: «КП-Уфа»

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование обстоятельств возникновения пожара в здании кинотеатра «Искра», которое не эксплуатировали с 2021 года.

В ведомстве подтвердили, что в четвертом часу дня 6 мая загорелся пристрой к зданию. В ЧП пострадавших и погибших нет. Ранее в МЧС Башкирии отмечали, что в 16:21 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 400 кв. м.

На место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов. В надзорном органе намерены установить ве обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.