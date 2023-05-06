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НовостиПроисшествия6 мая 2023 16:56

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование пожара в кинотеатре «Искра»

На месте работает прокурор Уфы
Источник:kp.ru
Фото: «КП-Уфа»

Фото: «КП-Уфа»

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование обстоятельств возникновения пожара в здании кинотеатра «Искра», которое не эксплуатировали с 2021 года.

В ведомстве подтвердили, что в четвертом часу дня 6 мая загорелся пристрой к зданию. В ЧП пострадавших и погибших нет. Ранее в МЧС Башкирии отмечали, что в 16:21 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 400 кв. м.

На место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов. В надзорном органе намерены установить ве обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.