Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:50

Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка находилась в «доме смерти»

Сейчас она находится под наблюдением врачей РДКБ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка во время несчастного случая находилась в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2 - печально известном как «дом смерти»

Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка во время несчастного случая находилась в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2 - печально известном как «дом смерти»

Фото: Рустем АХУНОВ

Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка во время несчастного случая находилась в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2 - печально известном как «дом смерти». Об этом 12 апреля сообщило Управление гражданской защиты.

Напомним, по предварительным данным, пострадавшая гуляла со своим парнем и случайно сорвалась с высоты. Сейчас она находится в сознании и под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы.

Заброшенный недострой «дом смерти» в Уфе приобрел дурную славу после того как там в 2018 году обнаружили тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре 2021 года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница. Очередная и последняя на данный момент трагическая история вызвала широкое обсуждение в октябре прошлого года, у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки.