Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка находилась в «доме смерти»

Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка во время несчастного случая находилась в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2 - печально известном как «дом смерти» Фото: Рустем АХУНОВ

Упавшая в Уфе с шестого этажа 17-летняя девушка во время несчастного случая находилась в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2 - печально известном как «дом смерти». Об этом 12 апреля сообщило Управление гражданской защиты.

Напомним, по предварительным данным, пострадавшая гуляла со своим парнем и случайно сорвалась с высоты. Сейчас она находится в сознании и под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы.

Заброшенный недострой «дом смерти» в Уфе приобрел дурную славу после того как там в 2018 году обнаружили тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре 2021 года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница. Очередная и последняя на данный момент трагическая история вызвала широкое обсуждение в октябре прошлого года, у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки.