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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 11:51

В Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа дома

Сейчас она находится в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
12 апреля в Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа высотного дома по улице Кирова

12 апреля в Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа высотного дома по улице Кирова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 апреля, в Уфе 17-летняя девушка упала с шестого этажа высотного дома по улице Кирова. Она находилась в компании своего молодого человека. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеграм-канал «Всей Уфы».

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии, пострадавшую недавно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас ее обследуют медики. Пациента находится в сознании.

Напомним, в конце марта под окнами 9-этажного дома в башкирском городе Мелеузе была обнаружена мертвой 17-летняя студентка колледжа.